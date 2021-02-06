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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية

توقعات بإطلاقه خلال فبراير الجاري

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، قُرب إطلاق نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات، والذي ستكون من خلاله عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية على مدار 24 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن النظام سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجاري؛ فيما يرجح أن تنخفض رسوم التحويلات عن أسعارها الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الحالية؛ يكون التحويل من بنك إلى آخر عادةً، إلى الساعة الثالثة عصرًا، أو تصل الحوالة في ثاني يوم؛ لكن مع إطلاق النظام الجديد سيتم الفتح بين البنوك، ويكون التعامل خلال 24 ساعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية
سبق

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، قُرب إطلاق نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات، والذي ستكون من خلاله عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية على مدار 24 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن النظام سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجاري؛ فيما يرجح أن تنخفض رسوم التحويلات عن أسعارها الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الحالية؛ يكون التحويل من بنك إلى آخر عادةً، إلى الساعة الثالثة عصرًا، أو تصل الحوالة في ثاني يوم؛ لكن مع إطلاق النظام الجديد سيتم الفتح بين البنوك، ويكون التعامل خلال 24 ساعة".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
07:21 PM

ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية

توقعات بإطلاقه خلال فبراير الجاري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
7,278

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، قُرب إطلاق نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات، والذي ستكون من خلاله عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية على مدار 24 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن النظام سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجاري؛ فيما يرجح أن تنخفض رسوم التحويلات عن أسعارها الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الحالية؛ يكون التحويل من بنك إلى آخر عادةً، إلى الساعة الثالثة عصرًا، أو تصل الحوالة في ثاني يوم؛ لكن مع إطلاق النظام الجديد سيتم الفتح بين البنوك، ويكون التعامل خلال 24 ساعة".

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