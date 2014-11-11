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على طاولة "الجراح".. "هنيدي" يستعرض تجربته الفنية لجمهور "حكايا مسك"

تهدف المبادرة لاستقطاب المواهب الشابة وتطويرها لمستويات أكثر احترافية

يستضيف الإعلامي يوسف الجراح، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة التاسعة مساءً، على مسرح منصة "حكايا"؛ الفنان المصري محمد هنيدي، في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك" التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتفصيلاً، دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، المواهب السعودية والعربية الجديدة من مؤلفين ومخرجين ومصورين، لحضور جلساته النقاشية في مبادرة "حكايا مسك"، مع الإعلامي يوسف الجراح.

ونشر هنيدي مقطع فيديو للمبادرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الأوسط، لكل اللي نفسهم يبقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين.. انتظروني يوم ١١ نوفمبر في حكايا مسك".

يشار أن الممثل المصري عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقماً قياسياً في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي تختم اليوم الاثنين، على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي حل ضيفاً يوم الخميس الماضي على مبادرة "حكايا مسك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على طاولة "الجراح".. "هنيدي" يستعرض تجربته الفنية لجمهور "حكايا مسك"
سبق

يستضيف الإعلامي يوسف الجراح، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة التاسعة مساءً، على مسرح منصة "حكايا"؛ الفنان المصري محمد هنيدي، في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك" التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتفصيلاً، دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، المواهب السعودية والعربية الجديدة من مؤلفين ومخرجين ومصورين، لحضور جلساته النقاشية في مبادرة "حكايا مسك"، مع الإعلامي يوسف الجراح.

ونشر هنيدي مقطع فيديو للمبادرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الأوسط، لكل اللي نفسهم يبقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين.. انتظروني يوم ١١ نوفمبر في حكايا مسك".

يشار أن الممثل المصري عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقماً قياسياً في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي تختم اليوم الاثنين، على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي حل ضيفاً يوم الخميس الماضي على مبادرة "حكايا مسك".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:01 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
05:26 AM

على طاولة "الجراح".. "هنيدي" يستعرض تجربته الفنية لجمهور "حكايا مسك"

تهدف المبادرة لاستقطاب المواهب الشابة وتطويرها لمستويات أكثر احترافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف الإعلامي يوسف الجراح، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة التاسعة مساءً، على مسرح منصة "حكايا"؛ الفنان المصري محمد هنيدي، في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك" التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتفصيلاً، دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، المواهب السعودية والعربية الجديدة من مؤلفين ومخرجين ومصورين، لحضور جلساته النقاشية في مبادرة "حكايا مسك"، مع الإعلامي يوسف الجراح.

ونشر هنيدي مقطع فيديو للمبادرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الأوسط، لكل اللي نفسهم يبقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين.. انتظروني يوم ١١ نوفمبر في حكايا مسك".

يشار أن الممثل المصري عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقماً قياسياً في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي تختم اليوم الاثنين، على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي حل ضيفاً يوم الخميس الماضي على مبادرة "حكايا مسك".

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