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9 تنبيهات لـ #الإنذار_المبكر .. الحرارة في هذه المنطقة ستلامس الـ 48

رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وسحب رعدية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: الرياض ومكة والمدينة وعسير والشرقية والحدود الشمالية ونجران وجازان والباحة من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن المنطقة الشرقية تشهد موجة حارة وتأثيرات مصاحبة؛ منها ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية وأكثر، في محافظات عدة بدءاً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وتشهد المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والرياض ونجران وجازان وعسير ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من: الخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في السابعة مساءً.

بينما تشمل الحالة في المدينة المنوّرة: بدر وينبع، وتبدأ في الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً، أما في مكة المكرّمة، فتشمل الحالة: القنفذة والليث وتربة ورابغ، وتبدأ أيضاً في الثامنة صباحاًً وتنتهي في السابعة مساءً.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض مناطق: جازان وعسير والباحة، لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد مكة المكرّمة سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بالطائف وميسان منذ الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 تنبيهات لـ #الإنذار_المبكر .. الحرارة في هذه المنطقة ستلامس الـ 48
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: الرياض ومكة والمدينة وعسير والشرقية والحدود الشمالية ونجران وجازان والباحة من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن المنطقة الشرقية تشهد موجة حارة وتأثيرات مصاحبة؛ منها ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية وأكثر، في محافظات عدة بدءاً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وتشهد المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والرياض ونجران وجازان وعسير ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من: الخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في السابعة مساءً.

بينما تشمل الحالة في المدينة المنوّرة: بدر وينبع، وتبدأ في الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً، أما في مكة المكرّمة، فتشمل الحالة: القنفذة والليث وتربة ورابغ، وتبدأ أيضاً في الثامنة صباحاًً وتنتهي في السابعة مساءً.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض مناطق: جازان وعسير والباحة، لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد مكة المكرّمة سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بالطائف وميسان منذ الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
08:49 AM

9 تنبيهات لـ #الإنذار_المبكر .. الحرارة في هذه المنطقة ستلامس الـ 48

رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وسحب رعدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: الرياض ومكة والمدينة وعسير والشرقية والحدود الشمالية ونجران وجازان والباحة من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن المنطقة الشرقية تشهد موجة حارة وتأثيرات مصاحبة؛ منها ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية وأكثر، في محافظات عدة بدءاً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وتشهد المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والرياض ونجران وجازان وعسير ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من: الخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في السابعة مساءً.

بينما تشمل الحالة في المدينة المنوّرة: بدر وينبع، وتبدأ في الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً، أما في مكة المكرّمة، فتشمل الحالة: القنفذة والليث وتربة ورابغ، وتبدأ أيضاً في الثامنة صباحاًً وتنتهي في السابعة مساءً.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض مناطق: جازان وعسير والباحة، لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد مكة المكرّمة سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بالطائف وميسان منذ الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

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