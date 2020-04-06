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أمانة المدينة المنورة تبدأ في توزيع أكثر من 10 آلاف "عبوة تعقيم اليدين"

أنتجته مختبرات إدارة البحوث البيئية

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة الجل المعقم الذي أنتجته في مختبراتها؛ لتوزيعه على المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية.


يُذكر أن أمانة المنطقة ممثلة بإدارة البحوث والمختبرات البيئية حصلت مؤخراً على موافقة هيئة الغذاء والدواء على تصنيع "الجل" الخاص بتعقيم اليدين.

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أمانة المدينة المنورة تبدأ في توزيع أكثر من 10 آلاف "عبوة تعقيم اليدين"
سبق

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة الجل المعقم الذي أنتجته في مختبراتها؛ لتوزيعه على المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية.


يُذكر أن أمانة المنطقة ممثلة بإدارة البحوث والمختبرات البيئية حصلت مؤخراً على موافقة هيئة الغذاء والدواء على تصنيع "الجل" الخاص بتعقيم اليدين.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:30 PM

أمانة المدينة المنورة تبدأ في توزيع أكثر من 10 آلاف "عبوة تعقيم اليدين"

أنتجته مختبرات إدارة البحوث البيئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة الجل المعقم الذي أنتجته في مختبراتها؛ لتوزيعه على المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية.


يُذكر أن أمانة المنطقة ممثلة بإدارة البحوث والمختبرات البيئية حصلت مؤخراً على موافقة هيئة الغذاء والدواء على تصنيع "الجل" الخاص بتعقيم اليدين.

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