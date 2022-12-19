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"عمومية هيئة الصحفيين السعوديين" تصادق على القوائم المالية عن العام المالي 2018م

برئاسة "المالك".. استعرضت أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، اجتماعًا لجمعيتها العمومية، بحضور أعضاء الجمعية المجددين لعضويتهم أصالة ونيابة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، بأعضاء الجمعية العمومية، واستعرض أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة الحالي خلال العام المنصرم، وأبرزها ما تحقق من نجاح لمنتدى الإعلام السعودي، وأعرب عن شكره لوزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة على دعمه وإسناده لأعمال وأنشطة الهيئة، ورحب بممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وشكره على تعاونه مع الهيئة.


وأكد ضرورة تجديد الإعلاميين لعضويتهم في الهيئة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم ممارسة الصحفي لعمله قبل حصوله على عضوية الهيئة.

وصادق الحضور خلال الاجتماع على القوائم المالية عن العام المالي 2018م، وتفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاستمرار مع مراقب الحسابات الحالي، أو البحث عن بديل لهم من تقدير المجلس للأتعاب، كما تم تفويض مجلس الإدارة باستثمار موجودات الهيئة بما لا يزيد على 70% من الأصول أو الموجودات النقدية في البنك.

ثم تم فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية، وتركزت المداخلات على ضرورة تنشيط أوجه الاستثمار المختلفة؛ ومنها: استثمار المبنى وموقعه المتميز، وأبدى عدد من الأعضاء استعدادهم للمشاركة مع لجنة الاستثمار لتنشيط موارد الهيئة. ورحب نائب المجلس الدكتور فهد العقران بالمقترحات المقدمة في هذا الشأن، متمنيًا أن يركز المجلس في الفترة المتبقّية على موضوعات الاستثمار.


وقدم مدير فرع الهيئة بالأحساء عادل الذكر الله، شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة في الهيئة على الدعم الذي يجدونه منهم، مشيرًا إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها الفرع من دعم الأهالي ورجال الأعمال لأنشطة الفرع.

كما شكر أمانة الأحساء على تأمين مقرّ مؤقت للفرع، وشكر بصفة خاصة الأستاذة لمياء الغنّام التي تبرّعت بتأثيث وتهيئة المبنى. كما تحدّث بدر العتيبي عن البرامج التدريبية في الفرع، وسلطان الخالدي عن مبدأ الشراكات مع الهيئات والشركات لإيجاد روافد مالية للهيئة.

وقدم الحضور عددًا من المقترحات تتعلق بدعم الممارسات الإعلامية المتميزة، وتفعيل الموقع الإلكتروني. وأكّد الدكتور العقران أن هذه المقترحات جيدة، وأن المجلس سيأخذ بهذه المقترحات بعين الاعتبار.

هيئة الصحفيين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمومية هيئة الصحفيين السعوديين" تصادق على القوائم المالية عن العام المالي 2018م
سبق

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، اجتماعًا لجمعيتها العمومية، بحضور أعضاء الجمعية المجددين لعضويتهم أصالة ونيابة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، بأعضاء الجمعية العمومية، واستعرض أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة الحالي خلال العام المنصرم، وأبرزها ما تحقق من نجاح لمنتدى الإعلام السعودي، وأعرب عن شكره لوزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة على دعمه وإسناده لأعمال وأنشطة الهيئة، ورحب بممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وشكره على تعاونه مع الهيئة.


وأكد ضرورة تجديد الإعلاميين لعضويتهم في الهيئة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم ممارسة الصحفي لعمله قبل حصوله على عضوية الهيئة.

وصادق الحضور خلال الاجتماع على القوائم المالية عن العام المالي 2018م، وتفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاستمرار مع مراقب الحسابات الحالي، أو البحث عن بديل لهم من تقدير المجلس للأتعاب، كما تم تفويض مجلس الإدارة باستثمار موجودات الهيئة بما لا يزيد على 70% من الأصول أو الموجودات النقدية في البنك.

ثم تم فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية، وتركزت المداخلات على ضرورة تنشيط أوجه الاستثمار المختلفة؛ ومنها: استثمار المبنى وموقعه المتميز، وأبدى عدد من الأعضاء استعدادهم للمشاركة مع لجنة الاستثمار لتنشيط موارد الهيئة. ورحب نائب المجلس الدكتور فهد العقران بالمقترحات المقدمة في هذا الشأن، متمنيًا أن يركز المجلس في الفترة المتبقّية على موضوعات الاستثمار.


وقدم مدير فرع الهيئة بالأحساء عادل الذكر الله، شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة في الهيئة على الدعم الذي يجدونه منهم، مشيرًا إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها الفرع من دعم الأهالي ورجال الأعمال لأنشطة الفرع.

كما شكر أمانة الأحساء على تأمين مقرّ مؤقت للفرع، وشكر بصفة خاصة الأستاذة لمياء الغنّام التي تبرّعت بتأثيث وتهيئة المبنى. كما تحدّث بدر العتيبي عن البرامج التدريبية في الفرع، وسلطان الخالدي عن مبدأ الشراكات مع الهيئات والشركات لإيجاد روافد مالية للهيئة.

وقدم الحضور عددًا من المقترحات تتعلق بدعم الممارسات الإعلامية المتميزة، وتفعيل الموقع الإلكتروني. وأكّد الدكتور العقران أن هذه المقترحات جيدة، وأن المجلس سيأخذ بهذه المقترحات بعين الاعتبار.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:39 PM

"عمومية هيئة الصحفيين السعوديين" تصادق على القوائم المالية عن العام المالي 2018م

برئاسة "المالك".. استعرضت أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، اجتماعًا لجمعيتها العمومية، بحضور أعضاء الجمعية المجددين لعضويتهم أصالة ونيابة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، بأعضاء الجمعية العمومية، واستعرض أبرز المنجزات التي حققها مجلس الإدارة الحالي خلال العام المنصرم، وأبرزها ما تحقق من نجاح لمنتدى الإعلام السعودي، وأعرب عن شكره لوزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة على دعمه وإسناده لأعمال وأنشطة الهيئة، ورحب بممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وشكره على تعاونه مع الهيئة.


وأكد ضرورة تجديد الإعلاميين لعضويتهم في الهيئة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم ممارسة الصحفي لعمله قبل حصوله على عضوية الهيئة.

وصادق الحضور خلال الاجتماع على القوائم المالية عن العام المالي 2018م، وتفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاستمرار مع مراقب الحسابات الحالي، أو البحث عن بديل لهم من تقدير المجلس للأتعاب، كما تم تفويض مجلس الإدارة باستثمار موجودات الهيئة بما لا يزيد على 70% من الأصول أو الموجودات النقدية في البنك.

ثم تم فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية، وتركزت المداخلات على ضرورة تنشيط أوجه الاستثمار المختلفة؛ ومنها: استثمار المبنى وموقعه المتميز، وأبدى عدد من الأعضاء استعدادهم للمشاركة مع لجنة الاستثمار لتنشيط موارد الهيئة. ورحب نائب المجلس الدكتور فهد العقران بالمقترحات المقدمة في هذا الشأن، متمنيًا أن يركز المجلس في الفترة المتبقّية على موضوعات الاستثمار.


وقدم مدير فرع الهيئة بالأحساء عادل الذكر الله، شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة في الهيئة على الدعم الذي يجدونه منهم، مشيرًا إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها الفرع من دعم الأهالي ورجال الأعمال لأنشطة الفرع.

كما شكر أمانة الأحساء على تأمين مقرّ مؤقت للفرع، وشكر بصفة خاصة الأستاذة لمياء الغنّام التي تبرّعت بتأثيث وتهيئة المبنى. كما تحدّث بدر العتيبي عن البرامج التدريبية في الفرع، وسلطان الخالدي عن مبدأ الشراكات مع الهيئات والشركات لإيجاد روافد مالية للهيئة.

وقدم الحضور عددًا من المقترحات تتعلق بدعم الممارسات الإعلامية المتميزة، وتفعيل الموقع الإلكتروني. وأكّد الدكتور العقران أن هذه المقترحات جيدة، وأن المجلس سيأخذ بهذه المقترحات بعين الاعتبار.

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