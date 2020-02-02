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برامج توعوية تثقيفية عن كورونا في مدارس مكة اعتبارًا من الغد

تستمرّ لمدة 7 أيام وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة

تستعد الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، لتنظيم برامج توعوية تثقيفية في مدارسها، عن فيروس كورونا الجديد، بدءًا من الغد.

وتفصيلًا؛ وجه "تعليم مكة المكرمة"، جميع المدارس بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا بدءًا من يوم غد الموافق 9/ 6/ 1441هـ.

وتستمر البرامج، لمدة 7 أيام، وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة.

يأتي ذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من ‎وزارة التعليم في هذا الجانب.

مكة المكرمة إدارة تعليم مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برامج توعوية تثقيفية عن كورونا في مدارس مكة اعتبارًا من الغد
سبق

تستعد الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، لتنظيم برامج توعوية تثقيفية في مدارسها، عن فيروس كورونا الجديد، بدءًا من الغد.

وتفصيلًا؛ وجه "تعليم مكة المكرمة"، جميع المدارس بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا بدءًا من يوم غد الموافق 9/ 6/ 1441هـ.

وتستمر البرامج، لمدة 7 أيام، وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة.

يأتي ذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من ‎وزارة التعليم في هذا الجانب.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:52 AM

برامج توعوية تثقيفية عن كورونا في مدارس مكة اعتبارًا من الغد

تستمرّ لمدة 7 أيام وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
849

تستعد الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، لتنظيم برامج توعوية تثقيفية في مدارسها، عن فيروس كورونا الجديد، بدءًا من الغد.

وتفصيلًا؛ وجه "تعليم مكة المكرمة"، جميع المدارس بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا بدءًا من يوم غد الموافق 9/ 6/ 1441هـ.

وتستمر البرامج، لمدة 7 أيام، وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة.

يأتي ذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من ‎وزارة التعليم في هذا الجانب.

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