"المرور" يتفاعل ويضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في طريق مزدوج

ردَّ على شكوى مواطن بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الجهة المرورية لتطبيق العقوبات

تفاعلت إدارة المرور مع شكوى أحد المواطنين من قيام قائد مركبة بالسير بسرعة عالية في طريق مزدوج دون الاحتراز لمخاطر ذلك على حياته وحياة الآخرين، كما قام بتصوير فيديو له خلال القيادة لنشره بحساباته في السوشيال ميديا.

وأفاد حساب المرور على تويتر، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.