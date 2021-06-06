النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زين" تُطْلِق مبادرة لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها

سلسلة من الأنشطة والفعاليات لرفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها

أطلقت شركة "زين السعودية" مبادرة BE WELL لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير بيئة العمل ودعمها بالعناصر اللازمة لتحقيق رفاه الموظفين.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها، وترسيخ الأجواء المميزة للموظفين، من خلال اهتمام أكبر بالصحة النفسية و(الذهنية)، والارتقاء بالأداء العام، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية. حيث تركز العديد من المؤسسات والشركات جهودها على رفع التوعية بمجالات الصحة النفسية. كما تكتسب هذه المبادرة بعداً أكثر أهمية هذا العام، لا سيما بعد التحديات النفسية الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمتغيرات التي طرأت على مفاهيم العمل في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.

وتشمل مبادرة BE WELL سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بينها تفعيل تطبيق Headspace، وهو من التطبيقات الرائدة عالمياً في مجال التأمل والوعي الذهني، لتوفير مميزات خاصة للموظفين بالإضافة إلى توفير استشارات نفسية مجانية للموظفين بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات الرائدة في المنطقة، لمساعدتهم على التغلب على الإجهاد والإرهاق، والمشاكل المختلفة، كاضطرابات الأكل والنوم، والإرباك والقلق وغيرها.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس التنفيذي المكلفة للموارد البشرية في "زين السعودية" لولوة بنت سعد النويصر: تتصدر الصحة النفسية لموظفينا وسعادتهم سلم أولوياتنا، نظراً لدورها المحوري في إثراء تجربة الموظف وتطوير قدراته الإبداعية. وهذا نابع من قناعتنا بأن موظفينا هم رأس المال الأهم للشركة. لذلك، نحرص بشكلٍ دائما على الاستثمار في هذا المجال عبر تطوير بيئة العمل لنكون دائماً الخيار المفضّل لدى شبابنا وبناتنا.

تتوقع "زين السعودية" أن تؤسس مبادرة BE WELL لمرحلة جديدة في المسيرة المهنية للشركة وموظفيها على حدٍ سواء، لا سيما في زيادة مستويات الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز ولائهم، إلى جانب رفع المعنويات والمشاركات التفاعلية في الأفكار والمشاريع، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل الأرق وضغط العمل وتحسين الصحة النفسية، والصحة عموماً للموظفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زين" تُطْلِق مبادرة لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها
سبق

أطلقت شركة "زين السعودية" مبادرة BE WELL لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير بيئة العمل ودعمها بالعناصر اللازمة لتحقيق رفاه الموظفين.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها، وترسيخ الأجواء المميزة للموظفين، من خلال اهتمام أكبر بالصحة النفسية و(الذهنية)، والارتقاء بالأداء العام، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية. حيث تركز العديد من المؤسسات والشركات جهودها على رفع التوعية بمجالات الصحة النفسية. كما تكتسب هذه المبادرة بعداً أكثر أهمية هذا العام، لا سيما بعد التحديات النفسية الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمتغيرات التي طرأت على مفاهيم العمل في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.

وتشمل مبادرة BE WELL سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بينها تفعيل تطبيق Headspace، وهو من التطبيقات الرائدة عالمياً في مجال التأمل والوعي الذهني، لتوفير مميزات خاصة للموظفين بالإضافة إلى توفير استشارات نفسية مجانية للموظفين بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات الرائدة في المنطقة، لمساعدتهم على التغلب على الإجهاد والإرهاق، والمشاكل المختلفة، كاضطرابات الأكل والنوم، والإرباك والقلق وغيرها.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس التنفيذي المكلفة للموارد البشرية في "زين السعودية" لولوة بنت سعد النويصر: تتصدر الصحة النفسية لموظفينا وسعادتهم سلم أولوياتنا، نظراً لدورها المحوري في إثراء تجربة الموظف وتطوير قدراته الإبداعية. وهذا نابع من قناعتنا بأن موظفينا هم رأس المال الأهم للشركة. لذلك، نحرص بشكلٍ دائما على الاستثمار في هذا المجال عبر تطوير بيئة العمل لنكون دائماً الخيار المفضّل لدى شبابنا وبناتنا.

تتوقع "زين السعودية" أن تؤسس مبادرة BE WELL لمرحلة جديدة في المسيرة المهنية للشركة وموظفيها على حدٍ سواء، لا سيما في زيادة مستويات الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز ولائهم، إلى جانب رفع المعنويات والمشاركات التفاعلية في الأفكار والمشاريع، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل الأرق وضغط العمل وتحسين الصحة النفسية، والصحة عموماً للموظفين.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:51 PM

"زين" تُطْلِق مبادرة لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها

سلسلة من الأنشطة والفعاليات لرفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
710

أطلقت شركة "زين السعودية" مبادرة BE WELL لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير بيئة العمل ودعمها بالعناصر اللازمة لتحقيق رفاه الموظفين.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل لديها، وترسيخ الأجواء المميزة للموظفين، من خلال اهتمام أكبر بالصحة النفسية و(الذهنية)، والارتقاء بالأداء العام، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية. حيث تركز العديد من المؤسسات والشركات جهودها على رفع التوعية بمجالات الصحة النفسية. كما تكتسب هذه المبادرة بعداً أكثر أهمية هذا العام، لا سيما بعد التحديات النفسية الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمتغيرات التي طرأت على مفاهيم العمل في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.

وتشمل مبادرة BE WELL سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بينها تفعيل تطبيق Headspace، وهو من التطبيقات الرائدة عالمياً في مجال التأمل والوعي الذهني، لتوفير مميزات خاصة للموظفين بالإضافة إلى توفير استشارات نفسية مجانية للموظفين بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات الرائدة في المنطقة، لمساعدتهم على التغلب على الإجهاد والإرهاق، والمشاكل المختلفة، كاضطرابات الأكل والنوم، والإرباك والقلق وغيرها.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس التنفيذي المكلفة للموارد البشرية في "زين السعودية" لولوة بنت سعد النويصر: تتصدر الصحة النفسية لموظفينا وسعادتهم سلم أولوياتنا، نظراً لدورها المحوري في إثراء تجربة الموظف وتطوير قدراته الإبداعية. وهذا نابع من قناعتنا بأن موظفينا هم رأس المال الأهم للشركة. لذلك، نحرص بشكلٍ دائما على الاستثمار في هذا المجال عبر تطوير بيئة العمل لنكون دائماً الخيار المفضّل لدى شبابنا وبناتنا.

تتوقع "زين السعودية" أن تؤسس مبادرة BE WELL لمرحلة جديدة في المسيرة المهنية للشركة وموظفيها على حدٍ سواء، لا سيما في زيادة مستويات الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز ولائهم، إلى جانب رفع المعنويات والمشاركات التفاعلية في الأفكار والمشاريع، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل الأرق وضغط العمل وتحسين الصحة النفسية، والصحة عموماً للموظفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة