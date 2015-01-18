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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

أكدت وقوفها مع الإمارات وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي ، منددةً بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي ، منددةً بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:36 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

أكدت وقوفها مع الإمارات وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي ، منددةً بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

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