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بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص

حثّ على الالتزام بتدابير التباعد وقال: ما زلنا في بداية الطريق بعد

حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".

وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.

وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".

أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص
سبق

حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".

وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.

وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:30 AM

بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص

حثّ على الالتزام بتدابير التباعد وقال: ما زلنا في بداية الطريق بعد

A A A
بدر العتيبي - القصيم
0
1,304

حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".

وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.

وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".

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