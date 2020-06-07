بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص
حثّ على الالتزام بتدابير التباعد وقال: ما زلنا في بداية الطريق بعد
حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".
وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.
وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".
أمير القصيم
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل
فيروس كورونا الجديد
بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص
بدر العتيبي
سبق
2020-06-07
حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".
وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.
وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:30 AM
بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص
حثّ على الالتزام بتدابير التباعد وقال: ما زلنا في بداية الطريق بعد
حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".
وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.
وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".