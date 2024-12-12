النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدشن "نظام رايات للقبول"

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام

دشنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برنامج نظام رايات للقبول والتسجيل والجدولة في كلية التقنية للبنات بالزلفي، من تاريخ 15 /3 /1439هـ، حتى 26 /3 /1439هـ.

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات تدريبية باليوم لعشرة أيام.

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة العامة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين والمتدربات التي تشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى.

بدأ البرنامج خلال الأسبوع الأول بالمقدمة والأساسيات، ثم بالقبول المباشر والبيانات الشخصية لمسؤولي التسجيل، وأخيرًا بجدولة الشعب لمنسقي الجداول وتسجيل المتدربين للمسجلين.

ويهدف إلى تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم، ربط المدربات والمتدربات بأحدث تقنيات التعليم، وعمل قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمدربات والمتدربات، حساب العبء التدريبي، وتتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، وتطوير العملية التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدشن "نظام رايات للقبول"
سبق

دشنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برنامج نظام رايات للقبول والتسجيل والجدولة في كلية التقنية للبنات بالزلفي، من تاريخ 15 /3 /1439هـ، حتى 26 /3 /1439هـ.

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات تدريبية باليوم لعشرة أيام.

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة العامة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين والمتدربات التي تشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى.

بدأ البرنامج خلال الأسبوع الأول بالمقدمة والأساسيات، ثم بالقبول المباشر والبيانات الشخصية لمسؤولي التسجيل، وأخيرًا بجدولة الشعب لمنسقي الجداول وتسجيل المتدربين للمسجلين.

ويهدف إلى تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم، ربط المدربات والمتدربات بأحدث تقنيات التعليم، وعمل قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمدربات والمتدربات، حساب العبء التدريبي، وتتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، وتطوير العملية التدريبية.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:29 PM

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدشن "نظام رايات للقبول"

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام

A A A
نادية الحربي - الزلفي
1
807

دشنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برنامج نظام رايات للقبول والتسجيل والجدولة في كلية التقنية للبنات بالزلفي، من تاريخ 15 /3 /1439هـ، حتى 26 /3 /1439هـ.

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات تدريبية باليوم لعشرة أيام.

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة العامة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين والمتدربات التي تشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى.

بدأ البرنامج خلال الأسبوع الأول بالمقدمة والأساسيات، ثم بالقبول المباشر والبيانات الشخصية لمسؤولي التسجيل، وأخيرًا بجدولة الشعب لمنسقي الجداول وتسجيل المتدربين للمسجلين.

ويهدف إلى تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم، ربط المدربات والمتدربات بأحدث تقنيات التعليم، وعمل قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمدربات والمتدربات، حساب العبء التدريبي، وتتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، وتطوير العملية التدريبية.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,314
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,816
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,870
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,697

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة