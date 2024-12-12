المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدشن "نظام رايات للقبول"

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام

دشنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برنامج نظام رايات للقبول والتسجيل والجدولة في كلية التقنية للبنات بالزلفي، من تاريخ 15 /3 /1439هـ، حتى 26 /3 /1439هـ.

استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات تدريبية باليوم لعشرة أيام.

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة العامة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين والمتدربات التي تشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى.

بدأ البرنامج خلال الأسبوع الأول بالمقدمة والأساسيات، ثم بالقبول المباشر والبيانات الشخصية لمسؤولي التسجيل، وأخيرًا بجدولة الشعب لمنسقي الجداول وتسجيل المتدربين للمسجلين.

ويهدف إلى تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم، ربط المدربات والمتدربات بأحدث تقنيات التعليم، وعمل قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمدربات والمتدربات، حساب العبء التدريبي، وتتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، وتطوير العملية التدريبية.