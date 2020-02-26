إيطاليا: أعداد ضحايا "كورونا "ترتفع إلى 11 حالة وفاة

"هيئة الحماية": تسجيل 322 إصابة مؤكدة في سبعة أقاليم

سجَّلت إيطاليا اليوم زيادة في عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ لتصل إلى 11 حالة مع استمرار تسجيل إصابات مؤكدة بالعدوى، التي وصلت إلى 322 مصابًا في سبعة أقاليم.

وأعلن رئيس هيئة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي مسائي أربع حالات وفاة جديدة منذ أمس، آخرهم مصابة في مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو. مشددًا على أن غالبية المتوفين من المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة، ويعانون أمراضًا سابقة للعدوى.

وذكر رئيس الهيئة التي تتولى إدارة وتنسيق الطوارئ أن تسعًا من حالات الوفاة سُجلت في إقليم لومبارديا الذي انطلقت منه بؤرة العدوى الرئيسة حيث سُجلت 212 إصابة، بينما سُجلت حالتا وفاة في إقليم فينيتو ثاني أكثر الأقاليم تعرضًا للعدوى بالفيروس المستجد بوجود 38 إصابة.