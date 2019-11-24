النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمري" يترأس الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بحائل

لمناقشة رفع مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات

ترأس مدير عام ⁧‫الشؤون الصحية بمنطقة حائل⁩، رئيس مركز القيادة والتحكم، الدكتور فرحان فالح الشمري، أمس الاثنين، الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بالمنطقة، ممثلة بالتجمع الصحي ومركز صحي قوى الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة.

جاء ذلك لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تكامل الأدوار، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاعات وتبادل الخبرات.

وخلص الاجتماع التنسيقي إلى عدد من التوصيات التالية: وضع آلية مناسبة لتحويل المرضى من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية والمستشفيات لرفع جودة الخدمات المقدمة، الاستفادة من التجربة المميزة للربط الإلكتروني بين مركز صحي الحرس الوطني والمختبر الإقليمي بصحة حائل، وإمكانية تعميمها مع القطاعات الأخرى. دعم العيادة الطبية في السجن من قبل التجمع الصحي، وأهمية التغذية الراجعة للمرضى المحولين من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، وإنشاء لجنة تنسيقية تمثل القطاعات الصحية بالمنطقة.

حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي بتجمع حائل الصحي، الدكتور عبدالعزيز الحميضي، ومدير مركز صحي القوات المسلحة بحائل، الدكتور طلال الحربي، ومدير مركز صحي قوى الأمن بحائل، النقيب فهد المتوزي، ومدير مركز صحي الحرس الوطني بحائل، العقيد فهد الشمري.

ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بتجمع حائل الصحي، الدكتور خليل الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بتجمع حائل الصحي، الدكتور ماهر الدخيل، والمدير التنفيذي للخدمات العلاجية بتجمع حائل الصحي، سلطان النعيس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشمري" يترأس الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بحائل
سبق

ترأس مدير عام ⁧‫الشؤون الصحية بمنطقة حائل⁩، رئيس مركز القيادة والتحكم، الدكتور فرحان فالح الشمري، أمس الاثنين، الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بالمنطقة، ممثلة بالتجمع الصحي ومركز صحي قوى الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة.

جاء ذلك لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تكامل الأدوار، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاعات وتبادل الخبرات.

وخلص الاجتماع التنسيقي إلى عدد من التوصيات التالية: وضع آلية مناسبة لتحويل المرضى من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية والمستشفيات لرفع جودة الخدمات المقدمة، الاستفادة من التجربة المميزة للربط الإلكتروني بين مركز صحي الحرس الوطني والمختبر الإقليمي بصحة حائل، وإمكانية تعميمها مع القطاعات الأخرى. دعم العيادة الطبية في السجن من قبل التجمع الصحي، وأهمية التغذية الراجعة للمرضى المحولين من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، وإنشاء لجنة تنسيقية تمثل القطاعات الصحية بالمنطقة.

حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي بتجمع حائل الصحي، الدكتور عبدالعزيز الحميضي، ومدير مركز صحي القوات المسلحة بحائل، الدكتور طلال الحربي، ومدير مركز صحي قوى الأمن بحائل، النقيب فهد المتوزي، ومدير مركز صحي الحرس الوطني بحائل، العقيد فهد الشمري.

ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بتجمع حائل الصحي، الدكتور خليل الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بتجمع حائل الصحي، الدكتور ماهر الدخيل، والمدير التنفيذي للخدمات العلاجية بتجمع حائل الصحي، سلطان النعيس.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:49 PM

"الشمري" يترأس الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بحائل

لمناقشة رفع مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
426

ترأس مدير عام ⁧‫الشؤون الصحية بمنطقة حائل⁩، رئيس مركز القيادة والتحكم، الدكتور فرحان فالح الشمري، أمس الاثنين، الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بالمنطقة، ممثلة بالتجمع الصحي ومركز صحي قوى الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة.

جاء ذلك لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تكامل الأدوار، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاعات وتبادل الخبرات.

وخلص الاجتماع التنسيقي إلى عدد من التوصيات التالية: وضع آلية مناسبة لتحويل المرضى من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية والمستشفيات لرفع جودة الخدمات المقدمة، الاستفادة من التجربة المميزة للربط الإلكتروني بين مركز صحي الحرس الوطني والمختبر الإقليمي بصحة حائل، وإمكانية تعميمها مع القطاعات الأخرى. دعم العيادة الطبية في السجن من قبل التجمع الصحي، وأهمية التغذية الراجعة للمرضى المحولين من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، وإنشاء لجنة تنسيقية تمثل القطاعات الصحية بالمنطقة.

حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي بتجمع حائل الصحي، الدكتور عبدالعزيز الحميضي، ومدير مركز صحي القوات المسلحة بحائل، الدكتور طلال الحربي، ومدير مركز صحي قوى الأمن بحائل، النقيب فهد المتوزي، ومدير مركز صحي الحرس الوطني بحائل، العقيد فهد الشمري.

ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بتجمع حائل الصحي، الدكتور خليل الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بتجمع حائل الصحي، الدكتور ماهر الدخيل، والمدير التنفيذي للخدمات العلاجية بتجمع حائل الصحي، سلطان النعيس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة