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مدير "تعليم صبيا" يبارك للقيادة نجاح موسم الحج.. ويبحث جاهزية العام الدراسي الجديد

أثناء تهنئة منسوبي الإدارة بمناسبة عيد الأضحى

استقبلت إدارة تعليم صبيا، اليوم، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتقدمهم مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وخلال تفقّده لأقسام الإدارة، هنأ مدير التعليم منسوبي ومنسوبات صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة والبهجة من خلال هذه الفعالية التي تعد فرصة لتوثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور "الخرمي"، تهانيه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعيد الأضحى المبارك، وبارك لهما نجاح موسم الحج لهذا العام، وما تضمنه من جهود جبارة وعمل منظم في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية لسلامة الحجاج، سائلاً الله، أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.

كما هنأ الدكتور "الخرمي"، أمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بهذه المناسبة، وقدم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

من جهته، قال متحدث تعليم صبيا، مدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي: إن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وناقش مدير التعليم مع مساعدي الشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية وعدد من القيادات، ملفات الاستعداد، كترحيل مقررات المرحلة الابتدائية من مستودعات الإدارة لمكاتب التعليم، وآخر مستجدات تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة ومشروعات التشغيل والصيانة وخطة العودة للتجهيزات المدرسية والمالية والخدمات المساندة، مثمنًا جهود جميع الأقسام بإدارة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "تعليم صبيا" يبارك للقيادة نجاح موسم الحج.. ويبحث جاهزية العام الدراسي الجديد
سبق

استقبلت إدارة تعليم صبيا، اليوم، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتقدمهم مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وخلال تفقّده لأقسام الإدارة، هنأ مدير التعليم منسوبي ومنسوبات صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة والبهجة من خلال هذه الفعالية التي تعد فرصة لتوثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور "الخرمي"، تهانيه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعيد الأضحى المبارك، وبارك لهما نجاح موسم الحج لهذا العام، وما تضمنه من جهود جبارة وعمل منظم في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية لسلامة الحجاج، سائلاً الله، أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.

كما هنأ الدكتور "الخرمي"، أمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بهذه المناسبة، وقدم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

من جهته، قال متحدث تعليم صبيا، مدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي: إن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وناقش مدير التعليم مع مساعدي الشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية وعدد من القيادات، ملفات الاستعداد، كترحيل مقررات المرحلة الابتدائية من مستودعات الإدارة لمكاتب التعليم، وآخر مستجدات تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة ومشروعات التشغيل والصيانة وخطة العودة للتجهيزات المدرسية والمالية والخدمات المساندة، مثمنًا جهود جميع الأقسام بإدارة التعليم.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
06:55 PM

مدير "تعليم صبيا" يبارك للقيادة نجاح موسم الحج.. ويبحث جاهزية العام الدراسي الجديد

أثناء تهنئة منسوبي الإدارة بمناسبة عيد الأضحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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استقبلت إدارة تعليم صبيا، اليوم، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتقدمهم مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وخلال تفقّده لأقسام الإدارة، هنأ مدير التعليم منسوبي ومنسوبات صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة والبهجة من خلال هذه الفعالية التي تعد فرصة لتوثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور "الخرمي"، تهانيه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعيد الأضحى المبارك، وبارك لهما نجاح موسم الحج لهذا العام، وما تضمنه من جهود جبارة وعمل منظم في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية لسلامة الحجاج، سائلاً الله، أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.

كما هنأ الدكتور "الخرمي"، أمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بهذه المناسبة، وقدم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

من جهته، قال متحدث تعليم صبيا، مدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي: إن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وناقش مدير التعليم مع مساعدي الشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية وعدد من القيادات، ملفات الاستعداد، كترحيل مقررات المرحلة الابتدائية من مستودعات الإدارة لمكاتب التعليم، وآخر مستجدات تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة ومشروعات التشغيل والصيانة وخطة العودة للتجهيزات المدرسية والمالية والخدمات المساندة، مثمنًا جهود جميع الأقسام بإدارة التعليم.

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