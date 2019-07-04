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"صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر

دعت إلى ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ حتى تتحقق الفائدة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً في إدارة الصحة العامة عن البدء بحملة التطعيم بلقاحي الحمى الشوكية الرباعية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج والمشاركين من الكوادر الصحية والإدارية لحج هذا العام 1440هـ والتي بدأت هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة في منشآت صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على داخل مدينة تبوك ومحافظاتها.

ودعت "صحة تبوك" ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ من التوجه للمشاعر المقدسة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تُعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

وحددت صحة المنطقة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمراكز التابعة لها: مركز صحى السليمانية، والورود، والنهضة، والراجحي، وبئر بن هرماس، وشقري، كذلك مستشفى الملك خالد، والمراكز التابعة لها: مركز صحي الفيصلية الشمالي، والخالدية، والرويعيات، والمعظم، والبديعة، والظلفة، ورحيب، وفجر.

وفي المحافظات حددت "صحة تبوك" قطاع صحي محافظة أملج، مركز صحي أبوشجرة، والمحلة القليبة، والضويحي، والنصبة، والشبحة، والشعبان، كما يستقبل قطاع صحى محافظة الوجه التطعيم في مستشفى الوجه ومراكز التابعة لها: مركز صحي الخالدية، والفريعة، والنهضة، وبداء، والمنجور، وأبوراكه، ويستقبل قطاع الصحي بمحافظة بضباء الراغبين بالحج لهذا العام 1440هـ والعاملين المكلفين بمستشفى ضباء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحى الصمدة، والمطار، والمقيطع، وأشواق، والديسة.

ويستقبل القطاع الصحي بمحافظة حقل الحجاج للتطعيم بمستشفى حقل العام ومراكز التابعة لها: مركز صحي الظهرة، والزيتة، وعلقان، كما يستقبل قطاع الصحي بمحافظة تيماء بمستشفى تيماء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحي المروج، والقليبة، والعسافية، والجهراء، والجديد؛ فيما يستقبل قطاع الصحي بالبدع بمستشفى البدع ومركز صحى شرما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر
سبق

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً في إدارة الصحة العامة عن البدء بحملة التطعيم بلقاحي الحمى الشوكية الرباعية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج والمشاركين من الكوادر الصحية والإدارية لحج هذا العام 1440هـ والتي بدأت هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة في منشآت صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على داخل مدينة تبوك ومحافظاتها.

ودعت "صحة تبوك" ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ من التوجه للمشاعر المقدسة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تُعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

وحددت صحة المنطقة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمراكز التابعة لها: مركز صحى السليمانية، والورود، والنهضة، والراجحي، وبئر بن هرماس، وشقري، كذلك مستشفى الملك خالد، والمراكز التابعة لها: مركز صحي الفيصلية الشمالي، والخالدية، والرويعيات، والمعظم، والبديعة، والظلفة، ورحيب، وفجر.

وفي المحافظات حددت "صحة تبوك" قطاع صحي محافظة أملج، مركز صحي أبوشجرة، والمحلة القليبة، والضويحي، والنصبة، والشبحة، والشعبان، كما يستقبل قطاع صحى محافظة الوجه التطعيم في مستشفى الوجه ومراكز التابعة لها: مركز صحي الخالدية، والفريعة، والنهضة، وبداء، والمنجور، وأبوراكه، ويستقبل قطاع الصحي بمحافظة بضباء الراغبين بالحج لهذا العام 1440هـ والعاملين المكلفين بمستشفى ضباء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحى الصمدة، والمطار، والمقيطع، وأشواق، والديسة.

ويستقبل القطاع الصحي بمحافظة حقل الحجاج للتطعيم بمستشفى حقل العام ومراكز التابعة لها: مركز صحي الظهرة، والزيتة، وعلقان، كما يستقبل قطاع الصحي بمحافظة تيماء بمستشفى تيماء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحي المروج، والقليبة، والعسافية، والجهراء، والجديد؛ فيما يستقبل قطاع الصحي بالبدع بمستشفى البدع ومركز صحى شرما.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:56 AM

"صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر

دعت إلى ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ حتى تتحقق الفائدة

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بدر الجبل - تبوك
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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً في إدارة الصحة العامة عن البدء بحملة التطعيم بلقاحي الحمى الشوكية الرباعية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج والمشاركين من الكوادر الصحية والإدارية لحج هذا العام 1440هـ والتي بدأت هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة في منشآت صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على داخل مدينة تبوك ومحافظاتها.

ودعت "صحة تبوك" ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ من التوجه للمشاعر المقدسة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تُعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

وحددت صحة المنطقة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمراكز التابعة لها: مركز صحى السليمانية، والورود، والنهضة، والراجحي، وبئر بن هرماس، وشقري، كذلك مستشفى الملك خالد، والمراكز التابعة لها: مركز صحي الفيصلية الشمالي، والخالدية، والرويعيات، والمعظم، والبديعة، والظلفة، ورحيب، وفجر.

وفي المحافظات حددت "صحة تبوك" قطاع صحي محافظة أملج، مركز صحي أبوشجرة، والمحلة القليبة، والضويحي، والنصبة، والشبحة، والشعبان، كما يستقبل قطاع صحى محافظة الوجه التطعيم في مستشفى الوجه ومراكز التابعة لها: مركز صحي الخالدية، والفريعة، والنهضة، وبداء، والمنجور، وأبوراكه، ويستقبل قطاع الصحي بمحافظة بضباء الراغبين بالحج لهذا العام 1440هـ والعاملين المكلفين بمستشفى ضباء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحى الصمدة، والمطار، والمقيطع، وأشواق، والديسة.

ويستقبل القطاع الصحي بمحافظة حقل الحجاج للتطعيم بمستشفى حقل العام ومراكز التابعة لها: مركز صحي الظهرة، والزيتة، وعلقان، كما يستقبل قطاع الصحي بمحافظة تيماء بمستشفى تيماء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحي المروج، والقليبة، والعسافية، والجهراء، والجديد؛ فيما يستقبل قطاع الصحي بالبدع بمستشفى البدع ومركز صحى شرما.

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