انتشال جثة مقيم إثر حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء في حي البندر بينبع

فرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأمنية ما زالت تباشر الحادثة

انتشلت - قبل قليل - فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع جثة مقيم، إثر حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء بالمحافظة، ما أدى إلى احتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض وفق معلومات أولية.

وما زالت الفرق منها دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع "صحة ينبع" وبعض الجهات الحكومية والأمنية تتعامل مع الحادث الذي وقع في حي البندر غرب المحافظة، حتى وقت إعداد هذا الخبر.



