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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يرتفع إجمالي الحالات إلى 12 ألفاً من بينهم 280 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع اجمالي الحالات إلى 12 ألفاً أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت، أن من بين الـ 49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محلياً و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الإصابات الجديدة في سول، و11 في كيونجكي، و6 في دايجون، و3 في جيجو.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع اجمالي الحالات إلى 12 ألفاً أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت، أن من بين الـ 49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محلياً و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الإصابات الجديدة في سول، و11 في كيونجكي، و6 في دايجون، و3 في جيجو.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:21 PM

كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يرتفع إجمالي الحالات إلى 12 ألفاً من بينهم 280 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع اجمالي الحالات إلى 12 ألفاً أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت، أن من بين الـ 49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محلياً و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الإصابات الجديدة في سول، و11 في كيونجكي، و6 في دايجون، و3 في جيجو.

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