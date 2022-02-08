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"الغذاء والدواء": بدء استقبال طلبات الانضمام إلى عضوية فرق عمل المواصفات للأجهزة الطبية

بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بدء استقبالها طلبات الانضمام إلى عضوية فرق عمل مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية للعام 2022م، وذلك بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية.

ودعت الهيئة الخبراء المختصين الراغبين في المشاركة في أعمال فرق العمل إرسال السيرة الذاتية وعنوان فريق العمل من خلال البريد الإلكتروني لقسم مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية (MD.STANDARDS@sfda.gov.sa )، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وتعمل فرق العمل على دراسة وتبني مواصفات قياسية في المجالات التالية (المنتجات النسيجية الطبية، ومواصفات الأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية، ومواصفات الأجهزة الطبية لحقن إدخال المنتجات العلاجية والقساطر في جسم الإنسان، وأجهزة ومنتجات الأسنان، وأجهزة التخدير والتنفس، والأجهزة الطبية المزروعة، ووسائل منع الحمل الموضعية والحواجز الوقائية لمنع العدوى المنقولة جنسياً، وأجهزة ومنتجات البصريات، وأجهزة ومنتجات ذوي الإعاقة، وإدارة جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة المخبرية التشخيصية، وأجهزة الطب الصيني، والأطراف الصناعية وتقويم العظام، والمنتجات الحيوية والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، والمعلوماتية الصحية، وتعقيم منتجات الرعاية الصحية).

يأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ التكامل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمختصين في المجالات الطبية المختلفة، ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول فرق عمل المواصفات القياسية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنظمة التقييس الدولية ISO" (https://www.iso.org/home.html)"، أو مراسلة البريد الموضح أعلاه.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": بدء استقبال طلبات الانضمام إلى عضوية فرق عمل المواصفات للأجهزة الطبية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بدء استقبالها طلبات الانضمام إلى عضوية فرق عمل مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية للعام 2022م، وذلك بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية.

ودعت الهيئة الخبراء المختصين الراغبين في المشاركة في أعمال فرق العمل إرسال السيرة الذاتية وعنوان فريق العمل من خلال البريد الإلكتروني لقسم مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية (MD.STANDARDS@sfda.gov.sa )، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وتعمل فرق العمل على دراسة وتبني مواصفات قياسية في المجالات التالية (المنتجات النسيجية الطبية، ومواصفات الأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية، ومواصفات الأجهزة الطبية لحقن إدخال المنتجات العلاجية والقساطر في جسم الإنسان، وأجهزة ومنتجات الأسنان، وأجهزة التخدير والتنفس، والأجهزة الطبية المزروعة، ووسائل منع الحمل الموضعية والحواجز الوقائية لمنع العدوى المنقولة جنسياً، وأجهزة ومنتجات البصريات، وأجهزة ومنتجات ذوي الإعاقة، وإدارة جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة المخبرية التشخيصية، وأجهزة الطب الصيني، والأطراف الصناعية وتقويم العظام، والمنتجات الحيوية والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، والمعلوماتية الصحية، وتعقيم منتجات الرعاية الصحية).

يأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ التكامل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمختصين في المجالات الطبية المختلفة، ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول فرق عمل المواصفات القياسية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنظمة التقييس الدولية ISO" (https://www.iso.org/home.html)"، أو مراسلة البريد الموضح أعلاه.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
01:50 PM

"الغذاء والدواء": بدء استقبال طلبات الانضمام إلى عضوية فرق عمل المواصفات للأجهزة الطبية

بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بدء استقبالها طلبات الانضمام إلى عضوية فرق عمل مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية للعام 2022م، وذلك بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية.

ودعت الهيئة الخبراء المختصين الراغبين في المشاركة في أعمال فرق العمل إرسال السيرة الذاتية وعنوان فريق العمل من خلال البريد الإلكتروني لقسم مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية (MD.STANDARDS@sfda.gov.sa )، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وتعمل فرق العمل على دراسة وتبني مواصفات قياسية في المجالات التالية (المنتجات النسيجية الطبية، ومواصفات الأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية، ومواصفات الأجهزة الطبية لحقن إدخال المنتجات العلاجية والقساطر في جسم الإنسان، وأجهزة ومنتجات الأسنان، وأجهزة التخدير والتنفس، والأجهزة الطبية المزروعة، ووسائل منع الحمل الموضعية والحواجز الوقائية لمنع العدوى المنقولة جنسياً، وأجهزة ومنتجات البصريات، وأجهزة ومنتجات ذوي الإعاقة، وإدارة جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة المخبرية التشخيصية، وأجهزة الطب الصيني، والأطراف الصناعية وتقويم العظام، والمنتجات الحيوية والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، والمعلوماتية الصحية، وتعقيم منتجات الرعاية الصحية).

يأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ التكامل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمختصين في المجالات الطبية المختلفة، ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول فرق عمل المواصفات القياسية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنظمة التقييس الدولية ISO" (https://www.iso.org/home.html)"، أو مراسلة البريد الموضح أعلاه.

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