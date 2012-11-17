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كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

‬سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 948391 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14747، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 930379.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و351 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين
سبق

‬سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 948391 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14747، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 930379.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و351 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
07:03 PM

كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 948391 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14747، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 930379.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و351 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

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12,176
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