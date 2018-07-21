احتفل الشاب "حسن بن عامر علي العاصمي"؛ بمناسبة زواجه على كريمة محمد بن حسن العاصمي، مساء اليوم، في محايل عسير، بحضور جمع من الأعيان وأقارب العروسين.
"العاصمي" يحتفل بزواجه في محايل عسير
احتفل الشاب "حسن بن عامر علي العاصمي"؛ بمناسبة زواجه على كريمة محمد بن حسن العاصمي، مساء اليوم، في محايل عسير، بحضور جمع من الأعيان وأقارب العروسين.
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"العاصمي" يحتفل بزواجه في محايل عسيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-21
احتفل الشاب "حسن بن عامر علي العاصمي"؛ بمناسبة زواجه على كريمة محمد بن حسن العاصمي، مساء اليوم، في محايل عسير، بحضور جمع من الأعيان وأقارب العروسين.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
10:31 PM
"العاصمي" يحتفل بزواجه في محايل عسير
احتفل الشاب "حسن بن عامر علي العاصمي"؛ بمناسبة زواجه على كريمة محمد بن حسن العاصمي، مساء اليوم، في محايل عسير، بحضور جمع من الأعيان وأقارب العروسين.
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