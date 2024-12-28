"العتيبي" للمرتبة الـ ٩ بوزارة الصحة

صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بترقية سامي بن نيف العتيبي على المرتبة التاسعة بوزارة الصحة.
فيما عبر "العتيبي "عن شكره وتقديره لهذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بالعمل .
صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بترقية سامي بن نيف العتيبي على المرتبة التاسعة بوزارة الصحة.
فيما عبر "العتيبي "عن شكره وتقديره لهذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بالعمل .
صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بترقية سامي بن نيف العتيبي على المرتبة التاسعة بوزارة الصحة.
فيما عبر "العتيبي "عن شكره وتقديره لهذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بالعمل .
صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بترقية سامي بن نيف العتيبي على المرتبة التاسعة بوزارة الصحة.
فيما عبر "العتيبي "عن شكره وتقديره لهذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بالعمل .