ضبط مخالفة انتهاك حقوق قصيدة شعرية وتعويض المتضرر بـ40 ألف ريال

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عن ضبط الهيئة مخالفة انتهاك حقوق لقصيدة شعرية، مبيناً أنه تم فيها تعويض المتضرر بأكثر من ‏40 ألف ريال.



‏وقال في رسالة توعوية: لاحترام الملكية الفكرية تأكد من حصولك على إذن كتابي قبل استخدام المصنفات الأدبية والفنية لتجنب الانتهاك.