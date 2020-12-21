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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:16 PM

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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