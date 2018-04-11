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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

بالأرقام.. الرياض تتصدر المصابين والمتعافين بفيروس كورونا

١١٠٦ مصابين بما يعادل ٢٧.٤٢٪ من إجمالي الحالات

كشفت وزارة الصحة عن الأرقام الأخيرة لمصابي فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الحالات ٤٠٣٣ مصاباً، وكان للرياض العدد الأكبر حيث بلغ ١١٠٦ مصابين، أي ما يعادل ٢٧.٤٢٪ من المصابين في السعودية.

وفي المركز الثاني بعد الرياض، جاءت مكة حيث بلغ عدد المصابين بها ٨١١ مصابًا، أي ما يعادل ٢٠.١٪ من عدد المصابين في السعودية، ثم حلّت المدينة ثالثة وبلغ المصابون فيها حتى هذا اليوم ٥٦٩ مصابًا، أي ما يعادل ١٤.١٪ من عدد المصابين في السعودية.

وبخصوص المتعافين، بلغ عدد المتعافين في السعودية ٧٢٠ متعافيًا، منهم ٢٩١ متعافيًا في الرياض، ما يعادل ٤٠.٤١٪ من المتعافين في السعودية، تلي الرياض مدينة جدة، حيث بلغ عدد المتعافين بها ١٤٠ متعافيًا، أي ما يعادل ١٩.٤٤٪ من عدد حالات التعافي في السعودية، ثم مكة المكرمة ثالثًا، حيث بلغ المتعافون فيها حتى هذا اليوم ١١٥ متعافيًا، أي ما يعادل ١٥.٩٧٪ من عدد المصابين في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأرقام.. الرياض تتصدر المصابين والمتعافين بفيروس كورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة عن الأرقام الأخيرة لمصابي فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الحالات ٤٠٣٣ مصاباً، وكان للرياض العدد الأكبر حيث بلغ ١١٠٦ مصابين، أي ما يعادل ٢٧.٤٢٪ من المصابين في السعودية.

وفي المركز الثاني بعد الرياض، جاءت مكة حيث بلغ عدد المصابين بها ٨١١ مصابًا، أي ما يعادل ٢٠.١٪ من عدد المصابين في السعودية، ثم حلّت المدينة ثالثة وبلغ المصابون فيها حتى هذا اليوم ٥٦٩ مصابًا، أي ما يعادل ١٤.١٪ من عدد المصابين في السعودية.

وبخصوص المتعافين، بلغ عدد المتعافين في السعودية ٧٢٠ متعافيًا، منهم ٢٩١ متعافيًا في الرياض، ما يعادل ٤٠.٤١٪ من المتعافين في السعودية، تلي الرياض مدينة جدة، حيث بلغ عدد المتعافين بها ١٤٠ متعافيًا، أي ما يعادل ١٩.٤٤٪ من عدد حالات التعافي في السعودية، ثم مكة المكرمة ثالثًا، حيث بلغ المتعافون فيها حتى هذا اليوم ١١٥ متعافيًا، أي ما يعادل ١٥.٩٧٪ من عدد المصابين في السعودية.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:04 PM

بالأرقام.. الرياض تتصدر المصابين والمتعافين بفيروس كورونا

١١٠٦ مصابين بما يعادل ٢٧.٤٢٪ من إجمالي الحالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن الأرقام الأخيرة لمصابي فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الحالات ٤٠٣٣ مصاباً، وكان للرياض العدد الأكبر حيث بلغ ١١٠٦ مصابين، أي ما يعادل ٢٧.٤٢٪ من المصابين في السعودية.

وفي المركز الثاني بعد الرياض، جاءت مكة حيث بلغ عدد المصابين بها ٨١١ مصابًا، أي ما يعادل ٢٠.١٪ من عدد المصابين في السعودية، ثم حلّت المدينة ثالثة وبلغ المصابون فيها حتى هذا اليوم ٥٦٩ مصابًا، أي ما يعادل ١٤.١٪ من عدد المصابين في السعودية.

وبخصوص المتعافين، بلغ عدد المتعافين في السعودية ٧٢٠ متعافيًا، منهم ٢٩١ متعافيًا في الرياض، ما يعادل ٤٠.٤١٪ من المتعافين في السعودية، تلي الرياض مدينة جدة، حيث بلغ عدد المتعافين بها ١٤٠ متعافيًا، أي ما يعادل ١٩.٤٤٪ من عدد حالات التعافي في السعودية، ثم مكة المكرمة ثالثًا، حيث بلغ المتعافون فيها حتى هذا اليوم ١١٥ متعافيًا، أي ما يعادل ١٥.٩٧٪ من عدد المصابين في السعودية.

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بالأرقام

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