"المرور" يتيح إجراءات مبايعة المركبات إلكترونياً دون شرط شهادة الفحص الدوري

أعلن المرور السعودي تمكين الراغبين بنقل ملكية المركبات من إجراء عملية المبايعة إلكترونياً دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.
وقال: يأتي ذلك نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
أعلن المرور السعودي تمكين الراغبين بنقل ملكية المركبات من إجراء عملية المبايعة إلكترونياً دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.
وقال: يأتي ذلك نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.المرور نقل ملكية المركبات
أعلن المرور السعودي تمكين الراغبين بنقل ملكية المركبات من إجراء عملية المبايعة إلكترونياً دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.
وقال: يأتي ذلك نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
أعلن المرور السعودي تمكين الراغبين بنقل ملكية المركبات من إجراء عملية المبايعة إلكترونياً دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.
وقال: يأتي ذلك نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.