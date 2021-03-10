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سفير الدانمارك بالمملكة: يسعدنا رؤية حليب ولحوم الإبل السعودية في أسواقنا

خلال زيارته لمستشفى سلام البيطرية بالقصيم

زار سفير مملكة الدانمارك "أوله موسبي" والوفد المرافق معه، أمس، مجموعة سلام البيطرية بالقصيم؛ حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة راشد العجمي.

وخلال اللقاء قدّم "العجمي" عرضًا تقديميًّا عن المستشفى وخدماته ومعامله ومركز الأبحاث والمعدات والأجهزة التي اخترعتها وطوّرتها المجموعة مثل أجهزة الأشعة، وعربات نقل الإبل المطورة، وأبحاث نقل الأجنة وزيادة إنتاج الإبل، وأبحاث التغذية.

واستعرض "العجمي" المشاريع الجاري تنفيذها لإنتاج حليب الإبل مثل: (حليب الإبل الطازج، حليب طازج بعدة نكهات، حليب طويل الأجل، حليب الآيس كريم، حليب لتغذية الحيران وإبل سباقات الهجن)، ومنتجات مختلفة من لحوم الإبل مثل: (لحم مفروم، استيك، ريش، برجر، شاورما، كبدة)، وغيرها من المنتجات المخطط لإنتاجها قبل نهاية العام الحالي.

من جهته تَجوّل السفير الدانماركي في أقسام المستشفى، وأكد أن المشروع فريد من نوعه ورائد في مجاله؛ مختتمًا بقوله: "يسعدنا أن نرى منتجات مصانع حليب ولحوم الإبل في أسواقنا، ويهمنا التعاون معكم وتعزيز الفرص ذات الاهتمام المشترك".

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سفير الدانمارك بالمملكة: يسعدنا رؤية حليب ولحوم الإبل السعودية في أسواقنا
سبق

زار سفير مملكة الدانمارك "أوله موسبي" والوفد المرافق معه، أمس، مجموعة سلام البيطرية بالقصيم؛ حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة راشد العجمي.

وخلال اللقاء قدّم "العجمي" عرضًا تقديميًّا عن المستشفى وخدماته ومعامله ومركز الأبحاث والمعدات والأجهزة التي اخترعتها وطوّرتها المجموعة مثل أجهزة الأشعة، وعربات نقل الإبل المطورة، وأبحاث نقل الأجنة وزيادة إنتاج الإبل، وأبحاث التغذية.

واستعرض "العجمي" المشاريع الجاري تنفيذها لإنتاج حليب الإبل مثل: (حليب الإبل الطازج، حليب طازج بعدة نكهات، حليب طويل الأجل، حليب الآيس كريم، حليب لتغذية الحيران وإبل سباقات الهجن)، ومنتجات مختلفة من لحوم الإبل مثل: (لحم مفروم، استيك، ريش، برجر، شاورما، كبدة)، وغيرها من المنتجات المخطط لإنتاجها قبل نهاية العام الحالي.

من جهته تَجوّل السفير الدانماركي في أقسام المستشفى، وأكد أن المشروع فريد من نوعه ورائد في مجاله؛ مختتمًا بقوله: "يسعدنا أن نرى منتجات مصانع حليب ولحوم الإبل في أسواقنا، ويهمنا التعاون معكم وتعزيز الفرص ذات الاهتمام المشترك".

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:35 AM

سفير الدانمارك بالمملكة: يسعدنا رؤية حليب ولحوم الإبل السعودية في أسواقنا

خلال زيارته لمستشفى سلام البيطرية بالقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار سفير مملكة الدانمارك "أوله موسبي" والوفد المرافق معه، أمس، مجموعة سلام البيطرية بالقصيم؛ حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة راشد العجمي.

وخلال اللقاء قدّم "العجمي" عرضًا تقديميًّا عن المستشفى وخدماته ومعامله ومركز الأبحاث والمعدات والأجهزة التي اخترعتها وطوّرتها المجموعة مثل أجهزة الأشعة، وعربات نقل الإبل المطورة، وأبحاث نقل الأجنة وزيادة إنتاج الإبل، وأبحاث التغذية.

واستعرض "العجمي" المشاريع الجاري تنفيذها لإنتاج حليب الإبل مثل: (حليب الإبل الطازج، حليب طازج بعدة نكهات، حليب طويل الأجل، حليب الآيس كريم، حليب لتغذية الحيران وإبل سباقات الهجن)، ومنتجات مختلفة من لحوم الإبل مثل: (لحم مفروم، استيك، ريش، برجر، شاورما، كبدة)، وغيرها من المنتجات المخطط لإنتاجها قبل نهاية العام الحالي.

من جهته تَجوّل السفير الدانماركي في أقسام المستشفى، وأكد أن المشروع فريد من نوعه ورائد في مجاله؛ مختتمًا بقوله: "يسعدنا أن نرى منتجات مصانع حليب ولحوم الإبل في أسواقنا، ويهمنا التعاون معكم وتعزيز الفرص ذات الاهتمام المشترك".

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