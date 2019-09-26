ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"
انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.
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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-26
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:38 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:13 PM
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"
انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.
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