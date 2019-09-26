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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"

انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.

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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"
سبق

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:38 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:13 PM

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك"

انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
4,415

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,061
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,172
200 مليون

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26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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