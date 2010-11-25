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"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعرف على الفروق بين لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سبوتنيك"

من خلال تحديد مستوى الفعالية والنوعية والدرجات اللازمة للحفظ والتخزين

أعلنت بعض الشركات التي عملت على تطوير لقاحات فيروس "كورونا المستجد" في الأشهر الماضية، عن نتائج تجاربها.

وشملت النتائج المنشورة عدد الجرعات اللازمة، وفعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى درجة الحرارة اللازمة لتخزينها.

وقالت شركتا "أوكسفورد/ أسترازينيكا"، إن نوع لقاحهما هو "تقنية الناقلات الفيروسية"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 70%، والحفظ والتخزين ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

وذكرت شركة "موديرنا" أن نوع لقاحها "تقنية الحمض النووي الريبوزي" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 94.5%، والحفظ والتخزين عند 20 درجة تحت الصفر.

أمّا شركتا "فايزر/ بيوتنيك" فقد كشفتا أن لقاحهما من نوع "تقنية الحمض النووي الريبوزي"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 95%، والحفظ والتخزين عند 70 درجة تحت الصفر.

وأوضحت شركة "سبوتنيك" أن لقاحها من نوع "تقنية الناقلات الفيروسية" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 91.4%، والحفظ والتخزين عند 18 درجة تحت الصفر.

فيروس كورونا الجديد

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تعرف على الفروق بين لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سبوتنيك"
سبق

أعلنت بعض الشركات التي عملت على تطوير لقاحات فيروس "كورونا المستجد" في الأشهر الماضية، عن نتائج تجاربها.

وشملت النتائج المنشورة عدد الجرعات اللازمة، وفعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى درجة الحرارة اللازمة لتخزينها.

وقالت شركتا "أوكسفورد/ أسترازينيكا"، إن نوع لقاحهما هو "تقنية الناقلات الفيروسية"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 70%، والحفظ والتخزين ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

وذكرت شركة "موديرنا" أن نوع لقاحها "تقنية الحمض النووي الريبوزي" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 94.5%، والحفظ والتخزين عند 20 درجة تحت الصفر.

أمّا شركتا "فايزر/ بيوتنيك" فقد كشفتا أن لقاحهما من نوع "تقنية الحمض النووي الريبوزي"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 95%، والحفظ والتخزين عند 70 درجة تحت الصفر.

وأوضحت شركة "سبوتنيك" أن لقاحها من نوع "تقنية الناقلات الفيروسية" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 91.4%، والحفظ والتخزين عند 18 درجة تحت الصفر.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
02:50 PM

تعرف على الفروق بين لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سبوتنيك"

من خلال تحديد مستوى الفعالية والنوعية والدرجات اللازمة للحفظ والتخزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت بعض الشركات التي عملت على تطوير لقاحات فيروس "كورونا المستجد" في الأشهر الماضية، عن نتائج تجاربها.

وشملت النتائج المنشورة عدد الجرعات اللازمة، وفعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى درجة الحرارة اللازمة لتخزينها.

وقالت شركتا "أوكسفورد/ أسترازينيكا"، إن نوع لقاحهما هو "تقنية الناقلات الفيروسية"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 70%، والحفظ والتخزين ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

وذكرت شركة "موديرنا" أن نوع لقاحها "تقنية الحمض النووي الريبوزي" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 94.5%، والحفظ والتخزين عند 20 درجة تحت الصفر.

أمّا شركتا "فايزر/ بيوتنيك" فقد كشفتا أن لقاحهما من نوع "تقنية الحمض النووي الريبوزي"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 95%، والحفظ والتخزين عند 70 درجة تحت الصفر.

وأوضحت شركة "سبوتنيك" أن لقاحها من نوع "تقنية الناقلات الفيروسية" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 91.4%، والحفظ والتخزين عند 18 درجة تحت الصفر.

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