"البنتاغون": نركّز على بناء إجماع دولي بعد هجوم ناقلات النفط

شاناهان: هناك عملية جارية حالياً لتحديد مصدر الألغام المستخدمة

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان؛ أمس الجمعة، إن الإدارة الأميركية تركّز على بناء إجماع دولي عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط، ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وقال شاناهان؛ للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاغون): "ما نركّز عليه أنا، والسفير بولتون؛ والوزير بومبيو؛ هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية"، وذلك في إشارة إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون؛ ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأضاف شاناهان؛ أن دور "البنتاغون" في هذا الجهد، سيشمل تبادل معلومات المخابرات، مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، يوم الخميس، بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني، وهي تزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.

وأشار شاناهان؛ إلى أن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتَي النفط في خليج عُمان.

وأدلى شاناهان؛ بتصريحه، وسط ردود أفعال متوالية، إزاء الهجوم، حيث أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ يوم الجمعة، الهجوم على ناقلتَي النفط، داعياً إلى تحقيق مستقل فيما حصل.

وأكد غوتيريش؛ في تصريح للصحفيين، أنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتَي النفط، وفق ما نقلت "رويترز".

من ناحيته، حثّ أحمد أبو الغيط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية، إيران على تغيير مسارها، قائلاً إن طهران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أيّ طرف منها؛ إن نشبت.

ووفق "سكاي نيوز"، في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي؛ ناقشا الهجمات التي وقعت الخميس على الناقلتيْن، في اتصال هاتفي، وشكر ترامب؛ آبي؛ على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران.

وكان ترامب؛ قد وصف إيران بدولة الإرهاب، قائلا إن الولايات المتحدة فضحت مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في خليج عُمان.

وفي وقتٍ سابقٍ، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ في تغريدة على "تويتر" أن "انتهاز الولايات المتحدة فوراً الفرصة لتُطلق مزاعم ضدّ إيران دون دليل مادي أو ظرفي، يكشف بوضوح أنهم انتقلوا إلى الخطة باء: التخريب الدبلوماسي (...) وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضدّ إيران".