النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبّه الباحة والمدينة من أمطار رعدية وأتربة مثارة

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

الأرصاد حالة الطقس الباحة المدينة المنورة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه الباحة والمدينة من أمطار رعدية وأتربة مثارة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:06 AM

"الأرصاد" تنبّه الباحة والمدينة من أمطار رعدية وأتربة مثارة

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
415

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,462
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,845
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,145

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة