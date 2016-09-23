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خطيب الجامع الكبير بخميس مشيط: يوم الوطن تذكير بنعمة توحيد البلاد

قدّم التهنئة للقيادة بهذه المناسبة.. وشكر الله على نعمة تحقيق الأمن والعدل

‬رفع عضو لجنة إصلاح ذات البين وإمام الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط الشيخ محمد بن علي بن حصان القحطاني، أسمى وأرقى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولكل الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وقال "القحطاني" في تصريح لـ"سبق": في هذه المناسبة نتذكر جميعاً فضل الله علينا في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية، وما تنعم به من نعم لا يحصى لها عدد، فقد بسط الله عليها أمنه وفضله وأرغد على أهلها بجزيل فضله ونعمه، ولّم شمل أهلها وجعلهم تحت راية واحدة وقيادة راشدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى عهدنا الحاضر في ظل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وساعده الأمين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى ما تعيشه هذه البلاد من لحمة وطنية بين القيادة والشعب أسسها بهمته الملك المؤسس.

وأضاف: نتذكر ما قاله الأجداد عن ذلك الماضي قبل قيام هذه الدولة المباركة من الاقتتال والتناحر وسطوة القوي على الضعيف، ثم قامت هذه الدولة بقيادة المؤسس فعم الأمن والعدل انتشر التوحيد، ولله الشكر الفضل.

واختتم حديثه قائلاً: هذا النهج القويم الذي أسسه الملك عبدالعزيز، سار عليه أبناؤه البررة وأحفاده من بعده وهو محل فخر واعتزاز للجميع.

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خطيب الجامع الكبير بخميس مشيط: يوم الوطن تذكير بنعمة توحيد البلاد
سبق

‬رفع عضو لجنة إصلاح ذات البين وإمام الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط الشيخ محمد بن علي بن حصان القحطاني، أسمى وأرقى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولكل الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وقال "القحطاني" في تصريح لـ"سبق": في هذه المناسبة نتذكر جميعاً فضل الله علينا في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية، وما تنعم به من نعم لا يحصى لها عدد، فقد بسط الله عليها أمنه وفضله وأرغد على أهلها بجزيل فضله ونعمه، ولّم شمل أهلها وجعلهم تحت راية واحدة وقيادة راشدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى عهدنا الحاضر في ظل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وساعده الأمين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى ما تعيشه هذه البلاد من لحمة وطنية بين القيادة والشعب أسسها بهمته الملك المؤسس.

وأضاف: نتذكر ما قاله الأجداد عن ذلك الماضي قبل قيام هذه الدولة المباركة من الاقتتال والتناحر وسطوة القوي على الضعيف، ثم قامت هذه الدولة بقيادة المؤسس فعم الأمن والعدل انتشر التوحيد، ولله الشكر الفضل.

واختتم حديثه قائلاً: هذا النهج القويم الذي أسسه الملك عبدالعزيز، سار عليه أبناؤه البررة وأحفاده من بعده وهو محل فخر واعتزاز للجميع.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
04:04 PM

خطيب الجامع الكبير بخميس مشيط: يوم الوطن تذكير بنعمة توحيد البلاد

قدّم التهنئة للقيادة بهذه المناسبة.. وشكر الله على نعمة تحقيق الأمن والعدل

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عبدالله العنزي - الرياض
0
186

‬رفع عضو لجنة إصلاح ذات البين وإمام الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط الشيخ محمد بن علي بن حصان القحطاني، أسمى وأرقى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولكل الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وقال "القحطاني" في تصريح لـ"سبق": في هذه المناسبة نتذكر جميعاً فضل الله علينا في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية، وما تنعم به من نعم لا يحصى لها عدد، فقد بسط الله عليها أمنه وفضله وأرغد على أهلها بجزيل فضله ونعمه، ولّم شمل أهلها وجعلهم تحت راية واحدة وقيادة راشدة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى عهدنا الحاضر في ظل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وساعده الأمين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى ما تعيشه هذه البلاد من لحمة وطنية بين القيادة والشعب أسسها بهمته الملك المؤسس.

وأضاف: نتذكر ما قاله الأجداد عن ذلك الماضي قبل قيام هذه الدولة المباركة من الاقتتال والتناحر وسطوة القوي على الضعيف، ثم قامت هذه الدولة بقيادة المؤسس فعم الأمن والعدل انتشر التوحيد، ولله الشكر الفضل.

واختتم حديثه قائلاً: هذا النهج القويم الذي أسسه الملك عبدالعزيز، سار عليه أبناؤه البررة وأحفاده من بعده وهو محل فخر واعتزاز للجميع.

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