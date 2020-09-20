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المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 694121 و73258 ضحية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".

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المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:18 AM

المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 694121 و73258 ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".

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