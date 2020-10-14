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إبعاد مشجع إنجليزي 3 أعوام عن حضور المباريات .. بسبب محمد صلاح

منع فريق وست مهم يونايتد الإنجليزي، الأربعاء أحد مشجعيه من حضور المباريات ثلاثة أعوام عقب إقراره بذنبه بالإساءة العنصرية تجاه المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
وتلقى برادلي ثوموود أمراً بالحظر عقب مثوله أمام محكمة الثلاثاء بعد واقعة خلال هزيمة وست مهم 2-0 أمام ليفربول في ملعب لندن في 29 يناير الماضي.
وقالت الشرطة في بيان: "تلقى ثوموود حظراً لمدة ثلاثة أعوام من حضور المباريات وغرامة مالية قدرها 400 جنيه استرليني (521 دولاراً)، كما أُمر بدفع رسوم إضافية للضحية وتكاليف تصل إلى 125 جنيهاً".
وتعهد وست مهم بعدم التسامح مطلقاً مع أي حوادث مماثلة في المستقبل، لكنه قال أيضاً إنه سيتطلع لتثقيف ثوموود لتغيير آرائه.

وقال المتحدث باسم النادي: "نعمل بشكل وثيق مع مجموعة كيك.إت.أوت المناهضة للعنصرية وكذلك مع روابط مشجعينا، بالاشتراك مع هذه الأطراف سيقدم النادي جلسات توعية للشخص المذكور في محاولة لتعديل آرائه مع الاحتفاظ بالحق في استمرار حظره إلى أجل غير مسمى في حال فشل تلك الجهود".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إبعاد مشجع إنجليزي 3 أعوام عن حضور المباريات .. بسبب محمد صلاح
سبق

منع فريق وست مهم يونايتد الإنجليزي، الأربعاء أحد مشجعيه من حضور المباريات ثلاثة أعوام عقب إقراره بذنبه بالإساءة العنصرية تجاه المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
وتلقى برادلي ثوموود أمراً بالحظر عقب مثوله أمام محكمة الثلاثاء بعد واقعة خلال هزيمة وست مهم 2-0 أمام ليفربول في ملعب لندن في 29 يناير الماضي.
وقالت الشرطة في بيان: "تلقى ثوموود حظراً لمدة ثلاثة أعوام من حضور المباريات وغرامة مالية قدرها 400 جنيه استرليني (521 دولاراً)، كما أُمر بدفع رسوم إضافية للضحية وتكاليف تصل إلى 125 جنيهاً".
وتعهد وست مهم بعدم التسامح مطلقاً مع أي حوادث مماثلة في المستقبل، لكنه قال أيضاً إنه سيتطلع لتثقيف ثوموود لتغيير آرائه.

وقال المتحدث باسم النادي: "نعمل بشكل وثيق مع مجموعة كيك.إت.أوت المناهضة للعنصرية وكذلك مع روابط مشجعينا، بالاشتراك مع هذه الأطراف سيقدم النادي جلسات توعية للشخص المذكور في محاولة لتعديل آرائه مع الاحتفاظ بالحق في استمرار حظره إلى أجل غير مسمى في حال فشل تلك الجهود".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:20 PM

إبعاد مشجع إنجليزي 3 أعوام عن حضور المباريات .. بسبب محمد صلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منع فريق وست مهم يونايتد الإنجليزي، الأربعاء أحد مشجعيه من حضور المباريات ثلاثة أعوام عقب إقراره بذنبه بالإساءة العنصرية تجاه المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
وتلقى برادلي ثوموود أمراً بالحظر عقب مثوله أمام محكمة الثلاثاء بعد واقعة خلال هزيمة وست مهم 2-0 أمام ليفربول في ملعب لندن في 29 يناير الماضي.
وقالت الشرطة في بيان: "تلقى ثوموود حظراً لمدة ثلاثة أعوام من حضور المباريات وغرامة مالية قدرها 400 جنيه استرليني (521 دولاراً)، كما أُمر بدفع رسوم إضافية للضحية وتكاليف تصل إلى 125 جنيهاً".
وتعهد وست مهم بعدم التسامح مطلقاً مع أي حوادث مماثلة في المستقبل، لكنه قال أيضاً إنه سيتطلع لتثقيف ثوموود لتغيير آرائه.

وقال المتحدث باسم النادي: "نعمل بشكل وثيق مع مجموعة كيك.إت.أوت المناهضة للعنصرية وكذلك مع روابط مشجعينا، بالاشتراك مع هذه الأطراف سيقدم النادي جلسات توعية للشخص المذكور في محاولة لتعديل آرائه مع الاحتفاظ بالحق في استمرار حظره إلى أجل غير مسمى في حال فشل تلك الجهود".

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