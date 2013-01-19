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جناح رئاسة أمن الدولة بمعرض القصيم يكرم "بن نومة"

كرم جناح رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم الثاني للكتاب، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم، فهد بن وازع بن نومة؛ نظير التعاون المستمر بين الرئاسة والجامعة.

يذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم الثاني للكتاب يستعرض العديد من الجهود المتعددة لقطاعات الجهاز لزوار المعرض، إضافة إلى تقديمه العديد من الصور للجهود العسكرية التي قام بها الجهاز للتصدي لمكافحة الإرهاب، ويقدم الجناح عدداً من الرسائل التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى الرسائل المنتقاة بعناية لإيصالها للزوار، إلى جانب ما يبرزه هذا الجناح من جهود ومنجزات لكافة قطاعات رئاسة أمن الدولة.

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جناح رئاسة أمن الدولة بمعرض القصيم يكرم "بن نومة"
سبق

كرم جناح رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم الثاني للكتاب، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم، فهد بن وازع بن نومة؛ نظير التعاون المستمر بين الرئاسة والجامعة.

يذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم الثاني للكتاب يستعرض العديد من الجهود المتعددة لقطاعات الجهاز لزوار المعرض، إضافة إلى تقديمه العديد من الصور للجهود العسكرية التي قام بها الجهاز للتصدي لمكافحة الإرهاب، ويقدم الجناح عدداً من الرسائل التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى الرسائل المنتقاة بعناية لإيصالها للزوار، إلى جانب ما يبرزه هذا الجناح من جهود ومنجزات لكافة قطاعات رئاسة أمن الدولة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
02:32 PM

جناح رئاسة أمن الدولة بمعرض القصيم يكرم "بن نومة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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كرم جناح رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم الثاني للكتاب، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم، فهد بن وازع بن نومة؛ نظير التعاون المستمر بين الرئاسة والجامعة.

يذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم الثاني للكتاب يستعرض العديد من الجهود المتعددة لقطاعات الجهاز لزوار المعرض، إضافة إلى تقديمه العديد من الصور للجهود العسكرية التي قام بها الجهاز للتصدي لمكافحة الإرهاب، ويقدم الجناح عدداً من الرسائل التوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى الرسائل المنتقاة بعناية لإيصالها للزوار، إلى جانب ما يبرزه هذا الجناح من جهود ومنجزات لكافة قطاعات رئاسة أمن الدولة.

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