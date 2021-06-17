"تعليم جازان" "الإدارة الأكثر تفاعلًا" وتحصل على 12 جائزة في "مدرستي تبرمج"

تهدف المسابقة إلى تحقيق أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030

حقّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عددًا من الجوائز في مسابقة "مدرستي تبرمج" على مستوى المملكة، والتي أطلقتها وزارة التعليم.

وتهدف إلى تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، إضافة لتهيئة الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة؛ لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.

وجاء إعلان فوز تعليم جازان بالجوائز خلال الحفل الختامي للمسابقة، بمقر وزارة التعليم بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي سلم الجوائز التي حققتها الإدارة إلى مدير التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي.

وتضمنت الجوائز: جائزة الإدارة الأكثر تفعيلًا للمسابقة، إضافة لأربع جوائز في فئة المدارس، وعدد طلابها أكثر من ٢٠٠ طالب و طالبة، وثلاث مدارس في فئة المدارس وعدد طلابها أقل من ٢٠٠ طالب وطالبة، و5 جوائز في فئة المعلم والمعلمة الأكثر تفعيلًا.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، التهنئة لأمير المنطقة ونائبه، بهذا المنجز، مؤكداً أن جميع المنجزات التي حققتها الإدارة، جاءت نتيجة للدعم والمتابعة الكبيرة منهما لقطاع التعليم.

وأشاد بجهود وزارة التعليم في تقديم البرامج والمسابقات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات وتهيئتهم للمستقبل وسوق العمل، معبرًا عن فخره واعتزازه بجميع الجهود التي بذلها منسوبو ومنسوبات التعليم خلال هذا العام، والتي أثمرت عن تميز وتصدر لتعليم جازان في العديد من المنافسات والمسابقات على المستوى المحلي.

وأوضح أن الإدارة عملت على الاستعداد للمسابقة من وقت مبكر؛ حيث شكلت لجنة تنفيذية وخطة عمل لتنفيذ المسابقة الوطنية.

كما وفرت الإدارة جميع الاحتياجات للمجتمع التعليمي من خلال تقديم البرامج التدريبية والمسابقات التحفيزية وتكوين فرق الدعم والمساندة في مختلف مكاتب التعليم، لضمان تحقيق أهداف المسابقة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، مثمنًا جميع الجهود التي قدمتها فرق العمل لتحقيق هذا المنجز.

يذكر أن مجموع المشاركين في مسابقة "مدرستي تبرمج" بتعليم جازان (١٦٩٧٣١) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة مشاركة الطالبات ٩١.١٣%، فيما بلغت نسبة مشاركة الطلاب ٨٨.٩٥، وبلغت نسبة مشاركة الإداريين ٤٦٣٧، ونسبة مشاركة المعلمين ١١٤٧٧ معلمًا ومعلمة.

كما بلغت نسبة مشاركة أولياء الأمور ٥٨٩١٦، ومجموع عدد التفاعل الإعلامي مع المسابقة ٣٩٤٣٠.