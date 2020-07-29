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في كمين مُحكم.. "التجارة" تدهم مستودعَيْن يقلدان علامات تجارية شهيرة في مواد التنظيف

تمت مصادرة أكثر من 50 ألف عبوة وإيقاف شحنة جاهزة للبيع في مناطق أخرى

في كمين مُحكم ضبطت الفِرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الحملات الأمنية، مستودعَيْن يديرهما عمالة ومواطنون، يقومون فيهما بغش مواد التنظيف، وتقليد علامات تجارية شهيرة. وقد تمت مصادرة أكثر من 50 ألف عبوة.

وبعد التتبع تم إيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع في مناطق أخرى.

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في كمين مُحكم.. "التجارة" تدهم مستودعَيْن يقلدان علامات تجارية شهيرة في مواد التنظيف
سبق

في كمين مُحكم ضبطت الفِرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الحملات الأمنية، مستودعَيْن يديرهما عمالة ومواطنون، يقومون فيهما بغش مواد التنظيف، وتقليد علامات تجارية شهيرة. وقد تمت مصادرة أكثر من 50 ألف عبوة.

وبعد التتبع تم إيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع في مناطق أخرى.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:31 PM

في كمين مُحكم.. "التجارة" تدهم مستودعَيْن يقلدان علامات تجارية شهيرة في مواد التنظيف

تمت مصادرة أكثر من 50 ألف عبوة وإيقاف شحنة جاهزة للبيع في مناطق أخرى

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ذياب الشمري - الرياض
3
807

في كمين مُحكم ضبطت الفِرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الحملات الأمنية، مستودعَيْن يديرهما عمالة ومواطنون، يقومون فيهما بغش مواد التنظيف، وتقليد علامات تجارية شهيرة. وقد تمت مصادرة أكثر من 50 ألف عبوة.

وبعد التتبع تم إيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع في مناطق أخرى.

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