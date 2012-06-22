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إسرائيل تسمح باستئناف محدود للصادرات من غزة

إجراء مشروط باستمرار التهدئة

سمح الاحتلال الإسرائيلي باستئناف محدود للصادرات التجارية من قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، فيما وصفه بإجراء مشروط بعد شهر واحد من هدنة، أوقفت 11 يومًا من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية.

وبين مسؤولو الحدود في غزة، أن تخفيف القيود الإسرائيلية سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام، وسينطبق على السلع الزراعية وبعض المنسوجات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، ذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه بعد إجراء تقييم أمني، تم اتخاذ قرار لأول مرة منذ نهاية القتال لإتاحة المجال أمام تصدير كمية محدودة من المنتجات الزراعية من قطاع غزة.

وأوضح "المكتب" أن هذا الإجراء صادقت عليه حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وهو مرهون بالحفاظ على الاستقرار الأمني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تسمح باستئناف محدود للصادرات من غزة
سبق

سمح الاحتلال الإسرائيلي باستئناف محدود للصادرات التجارية من قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، فيما وصفه بإجراء مشروط بعد شهر واحد من هدنة، أوقفت 11 يومًا من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية.

وبين مسؤولو الحدود في غزة، أن تخفيف القيود الإسرائيلية سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام، وسينطبق على السلع الزراعية وبعض المنسوجات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، ذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه بعد إجراء تقييم أمني، تم اتخاذ قرار لأول مرة منذ نهاية القتال لإتاحة المجال أمام تصدير كمية محدودة من المنتجات الزراعية من قطاع غزة.

وأوضح "المكتب" أن هذا الإجراء صادقت عليه حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وهو مرهون بالحفاظ على الاستقرار الأمني.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:41 PM

إسرائيل تسمح باستئناف محدود للصادرات من غزة

إجراء مشروط باستمرار التهدئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سمح الاحتلال الإسرائيلي باستئناف محدود للصادرات التجارية من قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، فيما وصفه بإجراء مشروط بعد شهر واحد من هدنة، أوقفت 11 يومًا من القتال مع حركات المقاومة الفلسطينية.

وبين مسؤولو الحدود في غزة، أن تخفيف القيود الإسرائيلية سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام، وسينطبق على السلع الزراعية وبعض المنسوجات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، ذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه بعد إجراء تقييم أمني، تم اتخاذ قرار لأول مرة منذ نهاية القتال لإتاحة المجال أمام تصدير كمية محدودة من المنتجات الزراعية من قطاع غزة.

وأوضح "المكتب" أن هذا الإجراء صادقت عليه حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وهو مرهون بالحفاظ على الاستقرار الأمني.

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