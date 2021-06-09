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مبادرة زعماء الميدان.. تدفع بـ"أعمال" للتوقيع مع "الهلال"

تستهدف تدريب وتأهيل 500 متدرب وتمكين 50 منهم في المجالات الغذائية والحرفية

وقَّعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع نادي الهلال السعودي؛ بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال تدشين مبادرة زعماء الميدان لدعم دور الأسر المنتجة، وتنظيم عملها عبر استثمار الفرص المتاحة لدى النادي.

ومثّل جمعية أعمال المدير التنفيذي عبدالرزاق القشعمي، بينما مثّل نادي الهلال الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية المهندس عبدالله الجربوع، حيث تم التوقيع في مقر النادي بالعاصمة الرياض.

وتضمّنت الاتفاقية تعزيز آفاق التعاون بين الجمعية والنادي في المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ وإدارة مبادرة زعماء الميدان التي تهدف إلى تدريب وتأهيل والأسر المنتجة داخل مقر النادي والملاعب، وكذلك المباريات والفعاليات الخاصة بالنادي.

وتستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 500 متدرب ومتدربة وتمكين 50 منها في العديد من المجالات الغذائية والحرفية، وتوفير الدعم اللوجستي وتجهيز المواقع، والمساهمة في تأهيل الشباب والفتيات للانطلاق لسوق العمل الحر من خلال برنامج تدريبي يكسبهم المهارات الحرفية والمهنية التي تؤهلهم لممارسة عملهم.

كما تستهدف المبادرة إقامة معارض وفعاليات مصاحبة للمباريات على أرض النادي بعدد 15 فعالية، تشارك فيها 25 أسرة منتجة في كل فعالية، إضافة إلى تأمين منافذ بيع دائمة داخل النادي لـ 25 أسرة منتجة بمختلف النشاطات.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرزاق القشعمي، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الجمعية في تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم الأسر المنتجة في المملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الشركاء.

وأكد "القشعمي" أن الاتفاقية مع نادي الهلال تساهم في توفير فرص جديدة لتمكين الأسر المنتجة من تنمية نشاطاتهم من خلال توفير الدعم، وتهيئة المناخ لهم للمشاركة، والتواجد في الفعاليات الكبرى.

عبّر "القشعمي" في الختام، عن شكره وتقديره لنادي الهلال وإدارته على هذا التعاون البناء في دعم مشاريع متناهية الصغر لشباب وفتيات المملكة، كما جدد الشكر لبنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي لجمعية أعمال والداعم الرئيس لبرامجها.

جمعية أعمال للتنمية الأسرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مبادرة زعماء الميدان.. تدفع بـ"أعمال" للتوقيع مع "الهلال"
سبق

وقَّعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع نادي الهلال السعودي؛ بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال تدشين مبادرة زعماء الميدان لدعم دور الأسر المنتجة، وتنظيم عملها عبر استثمار الفرص المتاحة لدى النادي.

ومثّل جمعية أعمال المدير التنفيذي عبدالرزاق القشعمي، بينما مثّل نادي الهلال الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية المهندس عبدالله الجربوع، حيث تم التوقيع في مقر النادي بالعاصمة الرياض.

وتضمّنت الاتفاقية تعزيز آفاق التعاون بين الجمعية والنادي في المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ وإدارة مبادرة زعماء الميدان التي تهدف إلى تدريب وتأهيل والأسر المنتجة داخل مقر النادي والملاعب، وكذلك المباريات والفعاليات الخاصة بالنادي.

وتستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 500 متدرب ومتدربة وتمكين 50 منها في العديد من المجالات الغذائية والحرفية، وتوفير الدعم اللوجستي وتجهيز المواقع، والمساهمة في تأهيل الشباب والفتيات للانطلاق لسوق العمل الحر من خلال برنامج تدريبي يكسبهم المهارات الحرفية والمهنية التي تؤهلهم لممارسة عملهم.

كما تستهدف المبادرة إقامة معارض وفعاليات مصاحبة للمباريات على أرض النادي بعدد 15 فعالية، تشارك فيها 25 أسرة منتجة في كل فعالية، إضافة إلى تأمين منافذ بيع دائمة داخل النادي لـ 25 أسرة منتجة بمختلف النشاطات.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرزاق القشعمي، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الجمعية في تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم الأسر المنتجة في المملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الشركاء.

وأكد "القشعمي" أن الاتفاقية مع نادي الهلال تساهم في توفير فرص جديدة لتمكين الأسر المنتجة من تنمية نشاطاتهم من خلال توفير الدعم، وتهيئة المناخ لهم للمشاركة، والتواجد في الفعاليات الكبرى.

عبّر "القشعمي" في الختام، عن شكره وتقديره لنادي الهلال وإدارته على هذا التعاون البناء في دعم مشاريع متناهية الصغر لشباب وفتيات المملكة، كما جدد الشكر لبنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي لجمعية أعمال والداعم الرئيس لبرامجها.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
02:40 PM

مبادرة زعماء الميدان.. تدفع بـ"أعمال" للتوقيع مع "الهلال"

تستهدف تدريب وتأهيل 500 متدرب وتمكين 50 منهم في المجالات الغذائية والحرفية

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عمر السبيعي - الرياض
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وقَّعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع نادي الهلال السعودي؛ بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال تدشين مبادرة زعماء الميدان لدعم دور الأسر المنتجة، وتنظيم عملها عبر استثمار الفرص المتاحة لدى النادي.

ومثّل جمعية أعمال المدير التنفيذي عبدالرزاق القشعمي، بينما مثّل نادي الهلال الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية المهندس عبدالله الجربوع، حيث تم التوقيع في مقر النادي بالعاصمة الرياض.

وتضمّنت الاتفاقية تعزيز آفاق التعاون بين الجمعية والنادي في المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ وإدارة مبادرة زعماء الميدان التي تهدف إلى تدريب وتأهيل والأسر المنتجة داخل مقر النادي والملاعب، وكذلك المباريات والفعاليات الخاصة بالنادي.

وتستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 500 متدرب ومتدربة وتمكين 50 منها في العديد من المجالات الغذائية والحرفية، وتوفير الدعم اللوجستي وتجهيز المواقع، والمساهمة في تأهيل الشباب والفتيات للانطلاق لسوق العمل الحر من خلال برنامج تدريبي يكسبهم المهارات الحرفية والمهنية التي تؤهلهم لممارسة عملهم.

كما تستهدف المبادرة إقامة معارض وفعاليات مصاحبة للمباريات على أرض النادي بعدد 15 فعالية، تشارك فيها 25 أسرة منتجة في كل فعالية، إضافة إلى تأمين منافذ بيع دائمة داخل النادي لـ 25 أسرة منتجة بمختلف النشاطات.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرزاق القشعمي، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الجمعية في تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم الأسر المنتجة في المملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الشركاء.

وأكد "القشعمي" أن الاتفاقية مع نادي الهلال تساهم في توفير فرص جديدة لتمكين الأسر المنتجة من تنمية نشاطاتهم من خلال توفير الدعم، وتهيئة المناخ لهم للمشاركة، والتواجد في الفعاليات الكبرى.

عبّر "القشعمي" في الختام، عن شكره وتقديره لنادي الهلال وإدارته على هذا التعاون البناء في دعم مشاريع متناهية الصغر لشباب وفتيات المملكة، كما جدد الشكر لبنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي لجمعية أعمال والداعم الرئيس لبرامجها.

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