النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 483 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1009 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحدث في العالم.. البحرية السعودية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة

"الغفيلي" معلقاً: اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة ولحظات يسعد بها الجميع

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، اليوم، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة، ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل التسلّم أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع ونائب وزیر الدفاع حفظه الله.

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأحدث في العالم.. البحرية السعودية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة
سبق

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، اليوم، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة، ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل التسلّم أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع ونائب وزیر الدفاع حفظه الله.

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
03:36 PM

الأحدث في العالم.. البحرية السعودية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة

"الغفيلي" معلقاً: اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة ولحظات يسعد بها الجميع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,937

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، اليوم، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة، ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل التسلّم أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع ونائب وزیر الدفاع حفظه الله.

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,188
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,710

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة