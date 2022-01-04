مدربا "الهلال" و"الفيصلي" وجهاً لوجه .. للحديث عن كأس بيرين للسوبر السعودي

يكشف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال )حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) البرتغالي "جارديم" ومواطنه مدرب الفيصلي ( المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين)، "راموس"، غداً الأربعاء، عن آخر مستجدات الفريقين قبل النهائي المنتظر، وذلك من خلال مؤتمر صحافي، للحديث عن تحضيرات الفريقين للقاء المرتقب بينهما، الخميس المقبل، في كأس بيرين للسوبر السعودي، والذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.