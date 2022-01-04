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مدربا "الهلال" و"الفيصلي" وجهاً لوجه .. للحديث عن كأس بيرين للسوبر السعودي

يكشف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال )حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) البرتغالي "جارديم" ومواطنه مدرب الفيصلي ( المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين)، "راموس"، غداً الأربعاء، عن آخر مستجدات الفريقين قبل النهائي المنتظر، وذلك من خلال مؤتمر صحافي، للحديث عن تحضيرات الفريقين للقاء المرتقب بينهما، الخميس المقبل، في كأس بيرين للسوبر السعودي، والذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدربا "الهلال" و"الفيصلي" وجهاً لوجه .. للحديث عن كأس بيرين للسوبر السعودي
سبق

يكشف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال )حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) البرتغالي "جارديم" ومواطنه مدرب الفيصلي ( المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين)، "راموس"، غداً الأربعاء، عن آخر مستجدات الفريقين قبل النهائي المنتظر، وذلك من خلال مؤتمر صحافي، للحديث عن تحضيرات الفريقين للقاء المرتقب بينهما، الخميس المقبل، في كأس بيرين للسوبر السعودي، والذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:28 PM

مدربا "الهلال" و"الفيصلي" وجهاً لوجه .. للحديث عن كأس بيرين للسوبر السعودي

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أحمد سرور - الرياض
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يكشف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال )حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) البرتغالي "جارديم" ومواطنه مدرب الفيصلي ( المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين)، "راموس"، غداً الأربعاء، عن آخر مستجدات الفريقين قبل النهائي المنتظر، وذلك من خلال مؤتمر صحافي، للحديث عن تحضيرات الفريقين للقاء المرتقب بينهما، الخميس المقبل، في كأس بيرين للسوبر السعودي، والذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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