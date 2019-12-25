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مشرف "إدارة الإعلام" بـ"التعليم" يحذر من منتحل حسابه بـ"تويتر"

"الجميعة" شدد على ضرورة حظره وعدم التعامل معه

حذّر المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور أحمد الجميعة، من منتحل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داعياً لحظره وعدم التعامل معه.

وكتب "الجميعة" تغريدة على حسابه الشخصي @aljumaiahe الذي يتابعه 6,201 شخص قائلاً: "للجميع خالص التحية والتقدير.. للإحاطة هذا ليس حسابي.. وإنما هو منتحل.. ويجب حظره.. وعدم التعامل معه".

يُذكر أن شركة "تويتر" بحسب موقعها الإلكتروني أعلنت أن برنامج الحسابات الموثقة الخاص بهم معلق في الوقت الحالي، وقالت: "نحن لا نقبل أي طلبات في الوقت الحالي".

وينشط محتالون يدعون مقدرتهم على توثيق الحسابات مقابل مبالغ مالية، وينشرون أرقام هواتف للتواصل معهم عن طريق الواتساب لطلب معلومات، وقد يصل الأمر للاستيلاء على الحسابات وابتزاز أصحابها.

ويحذر في هذا الصدد مختصو الإنترنت والتقنية من عدم التعامل مع أي حساب يدّعي استطاعته التوثيق، مشددين على عدم تحويل مبالغ مالية لأي حساب بنكي، وكذلك عدم الإفصاح عن أرقام المرور أو رموز التفعيل التي تصلك عن طريق الجوال.

المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم أحمد الجميعة وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشرف "إدارة الإعلام" بـ"التعليم" يحذر من منتحل حسابه بـ"تويتر"
سبق

حذّر المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور أحمد الجميعة، من منتحل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داعياً لحظره وعدم التعامل معه.

وكتب "الجميعة" تغريدة على حسابه الشخصي @aljumaiahe الذي يتابعه 6,201 شخص قائلاً: "للجميع خالص التحية والتقدير.. للإحاطة هذا ليس حسابي.. وإنما هو منتحل.. ويجب حظره.. وعدم التعامل معه".

يُذكر أن شركة "تويتر" بحسب موقعها الإلكتروني أعلنت أن برنامج الحسابات الموثقة الخاص بهم معلق في الوقت الحالي، وقالت: "نحن لا نقبل أي طلبات في الوقت الحالي".

وينشط محتالون يدعون مقدرتهم على توثيق الحسابات مقابل مبالغ مالية، وينشرون أرقام هواتف للتواصل معهم عن طريق الواتساب لطلب معلومات، وقد يصل الأمر للاستيلاء على الحسابات وابتزاز أصحابها.

ويحذر في هذا الصدد مختصو الإنترنت والتقنية من عدم التعامل مع أي حساب يدّعي استطاعته التوثيق، مشددين على عدم تحويل مبالغ مالية لأي حساب بنكي، وكذلك عدم الإفصاح عن أرقام المرور أو رموز التفعيل التي تصلك عن طريق الجوال.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:38 AM

مشرف "إدارة الإعلام" بـ"التعليم" يحذر من منتحل حسابه بـ"تويتر"

"الجميعة" شدد على ضرورة حظره وعدم التعامل معه

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عبدالحكيم شار - الرياض
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حذّر المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور أحمد الجميعة، من منتحل حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داعياً لحظره وعدم التعامل معه.

وكتب "الجميعة" تغريدة على حسابه الشخصي @aljumaiahe الذي يتابعه 6,201 شخص قائلاً: "للجميع خالص التحية والتقدير.. للإحاطة هذا ليس حسابي.. وإنما هو منتحل.. ويجب حظره.. وعدم التعامل معه".

يُذكر أن شركة "تويتر" بحسب موقعها الإلكتروني أعلنت أن برنامج الحسابات الموثقة الخاص بهم معلق في الوقت الحالي، وقالت: "نحن لا نقبل أي طلبات في الوقت الحالي".

وينشط محتالون يدعون مقدرتهم على توثيق الحسابات مقابل مبالغ مالية، وينشرون أرقام هواتف للتواصل معهم عن طريق الواتساب لطلب معلومات، وقد يصل الأمر للاستيلاء على الحسابات وابتزاز أصحابها.

ويحذر في هذا الصدد مختصو الإنترنت والتقنية من عدم التعامل مع أي حساب يدّعي استطاعته التوثيق، مشددين على عدم تحويل مبالغ مالية لأي حساب بنكي، وكذلك عدم الإفصاح عن أرقام المرور أو رموز التفعيل التي تصلك عن طريق الجوال.

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