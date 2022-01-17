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بريطانيا تعلن إدراج "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

طِبقًا لقرار وزارة الخزانة

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أدرجت "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية: إنها صنّفت منظمة "حزب الله" برُمّتها على أنها جماعة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب؛ وبالتالي سيتم تجميد أصولها، طِبقًا لـ"رويترز".

وسابقًا كان الجناح العسكري للحزب، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة.

بريطانيا وزارة الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني

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بريطانيا تعلن إدراج "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية
سبق

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أدرجت "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية: إنها صنّفت منظمة "حزب الله" برُمّتها على أنها جماعة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب؛ وبالتالي سيتم تجميد أصولها، طِبقًا لـ"رويترز".

وسابقًا كان الجناح العسكري للحزب، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
03:10 PM

بريطانيا تعلن إدراج "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

طِبقًا لقرار وزارة الخزانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أدرجت "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية: إنها صنّفت منظمة "حزب الله" برُمّتها على أنها جماعة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب؛ وبالتالي سيتم تجميد أصولها، طِبقًا لـ"رويترز".

وسابقًا كان الجناح العسكري للحزب، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة.

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