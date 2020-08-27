النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر : الغنام بخير .. والهلال : جددنا علاقتنا بـ "الدوسري" لـ 3 مواسم

حركة دؤوبة في أندية العاصمة من أجل ساعة الحسم

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أمس الأربعاء، وجود المدافع سلطان الغنام ، الذي غادر مباراة العدالة بعد اشتراك قوي، حيث ظهر اللاعب عبر حساب ناديه على "تويتر" مطمئنًا الجماهير على سلامته، وعدم تأثير الإصابة عليه.


وفضل مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، مباشرة العمل، في اليوم التالي من مواجهة العدالة، لضيق الوقت بينها واللقاء الذي يليه ضد الفيحاء، السبت المقبل، والمقرر إقامته على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي الشأن الهلالي، مددت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقد لاعب الفريق الكروي الأول ناصر الدوسري، لثلاثة أعوام مقبلة، وفق ما أعلنت عنه، أمس الأربعاء.
وجاء تمديد عقد الدوسري، ضمن خطوات الإدارة الهلالية في الحفاظ على مكاسب الفريق، وإعداده للموسم الرياضي المقبل، حيث سبق ناصر كل من الفرنسي قوميز الذي مدد لموسمين إضافيين، وصالح الشهري الذي تم شراء عقده من الرائد بعد نهاية فترة إعارته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر : الغنام بخير .. والهلال : جددنا علاقتنا بـ "الدوسري" لـ 3 مواسم
سبق

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أمس الأربعاء، وجود المدافع سلطان الغنام ، الذي غادر مباراة العدالة بعد اشتراك قوي، حيث ظهر اللاعب عبر حساب ناديه على "تويتر" مطمئنًا الجماهير على سلامته، وعدم تأثير الإصابة عليه.


وفضل مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، مباشرة العمل، في اليوم التالي من مواجهة العدالة، لضيق الوقت بينها واللقاء الذي يليه ضد الفيحاء، السبت المقبل، والمقرر إقامته على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي الشأن الهلالي، مددت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقد لاعب الفريق الكروي الأول ناصر الدوسري، لثلاثة أعوام مقبلة، وفق ما أعلنت عنه، أمس الأربعاء.
وجاء تمديد عقد الدوسري، ضمن خطوات الإدارة الهلالية في الحفاظ على مكاسب الفريق، وإعداده للموسم الرياضي المقبل، حيث سبق ناصر كل من الفرنسي قوميز الذي مدد لموسمين إضافيين، وصالح الشهري الذي تم شراء عقده من الرائد بعد نهاية فترة إعارته.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
12:37 AM

النصر : الغنام بخير .. والهلال : جددنا علاقتنا بـ "الدوسري" لـ 3 مواسم

حركة دؤوبة في أندية العاصمة من أجل ساعة الحسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,951

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أمس الأربعاء، وجود المدافع سلطان الغنام ، الذي غادر مباراة العدالة بعد اشتراك قوي، حيث ظهر اللاعب عبر حساب ناديه على "تويتر" مطمئنًا الجماهير على سلامته، وعدم تأثير الإصابة عليه.


وفضل مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، مباشرة العمل، في اليوم التالي من مواجهة العدالة، لضيق الوقت بينها واللقاء الذي يليه ضد الفيحاء، السبت المقبل، والمقرر إقامته على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي الشأن الهلالي، مددت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقد لاعب الفريق الكروي الأول ناصر الدوسري، لثلاثة أعوام مقبلة، وفق ما أعلنت عنه، أمس الأربعاء.
وجاء تمديد عقد الدوسري، ضمن خطوات الإدارة الهلالية في الحفاظ على مكاسب الفريق، وإعداده للموسم الرياضي المقبل، حيث سبق ناصر كل من الفرنسي قوميز الذي مدد لموسمين إضافيين، وصالح الشهري الذي تم شراء عقده من الرائد بعد نهاية فترة إعارته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,231
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,969

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة