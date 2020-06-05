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كوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفاًً و668 حالة من بينها 273 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تمّ الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تمّ الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:05 PM

كوريا الجنوبية: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفاًً و668 حالة من بينها 273 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تمّ الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.

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