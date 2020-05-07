النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

لليوم الثالث عشر على التوالي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجرى توزيع 1.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1.743فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16.323 سلة غذائية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجرى توزيع 1.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1.743فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16.323 سلة غذائية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:44 PM

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

لليوم الثالث عشر على التوالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
886

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجرى توزيع 1.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1.743فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16.323 سلة غذائية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,832
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,142
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة