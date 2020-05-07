واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وجرى توزيع 1.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1.743فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16.323 سلة غذائية. ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-07 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى توزيع 1.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1.743فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16.323 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:44 PM

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان لليوم الثالث عشر على التوالي





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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى توزيع 1.239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1.743فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16.323 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.