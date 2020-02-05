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مجالس أمناء كليات عنيزة تعقد جلستها الأولى للدورة الجديدة

اعتمدت الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الأول

عقدت مجالس أمناء كليات عنيزة، جلستها الأولى للدورة الجديدة، ضمّت نخبة من القيادات الأكاديمية ورجال الأعمال.

كما ضمت ممثل وزارة التعليم الدكتور أحمد الخريف، ومرشحي الوزارة من الجامعات الحكومية.

وناقشت المجالس عدداً من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، ومنها انتخاب المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي رئيساً للمجالس، وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الغرير نائباً لرئيس مجلس الأمناء لكلية الدراسات الإنسانية والإدارية، ونائب المشرف العام عدنان اليحيى نائباً لرئيس مجلس الأمناء لكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

واعتمدت الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتعيين بعض من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين وخطة النشاط السنوية والهيكل الإداري المطور للإدارة العامة والكليات والقضايا الأكاديمية والطلابية والتطويرية.

واستمع الأعضاء لشرحٍ وافٍ عن جهود الكليات في الاعتماد المؤسسي والخطوات التي جرت حيال هذا الجانب.

كما زار الأعضاء، بعد الاجتماع، المركز العلمي بالكليات، والذي يحتوي المشاريع والأبحاث العلمية واللوحات الهندسية والتشكيلية والمجسمات من إنتاج الطلبة من الذكور والإناث.

وأشاد الأعضاء بحرص الكليات واهتمامها بالإنتاج العلمي للطلبة الذي يعكس مستوى التحصيل العلمي لهم.

مجالس أمناء كليات عنيزة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مجالس أمناء كليات عنيزة تعقد جلستها الأولى للدورة الجديدة
سبق

عقدت مجالس أمناء كليات عنيزة، جلستها الأولى للدورة الجديدة، ضمّت نخبة من القيادات الأكاديمية ورجال الأعمال.

كما ضمت ممثل وزارة التعليم الدكتور أحمد الخريف، ومرشحي الوزارة من الجامعات الحكومية.

وناقشت المجالس عدداً من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، ومنها انتخاب المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي رئيساً للمجالس، وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الغرير نائباً لرئيس مجلس الأمناء لكلية الدراسات الإنسانية والإدارية، ونائب المشرف العام عدنان اليحيى نائباً لرئيس مجلس الأمناء لكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

واعتمدت الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتعيين بعض من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين وخطة النشاط السنوية والهيكل الإداري المطور للإدارة العامة والكليات والقضايا الأكاديمية والطلابية والتطويرية.

واستمع الأعضاء لشرحٍ وافٍ عن جهود الكليات في الاعتماد المؤسسي والخطوات التي جرت حيال هذا الجانب.

كما زار الأعضاء، بعد الاجتماع، المركز العلمي بالكليات، والذي يحتوي المشاريع والأبحاث العلمية واللوحات الهندسية والتشكيلية والمجسمات من إنتاج الطلبة من الذكور والإناث.

وأشاد الأعضاء بحرص الكليات واهتمامها بالإنتاج العلمي للطلبة الذي يعكس مستوى التحصيل العلمي لهم.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:13 PM

مجالس أمناء كليات عنيزة تعقد جلستها الأولى للدورة الجديدة

اعتمدت الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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عقدت مجالس أمناء كليات عنيزة، جلستها الأولى للدورة الجديدة، ضمّت نخبة من القيادات الأكاديمية ورجال الأعمال.

كما ضمت ممثل وزارة التعليم الدكتور أحمد الخريف، ومرشحي الوزارة من الجامعات الحكومية.

وناقشت المجالس عدداً من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، ومنها انتخاب المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي رئيساً للمجالس، وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الغرير نائباً لرئيس مجلس الأمناء لكلية الدراسات الإنسانية والإدارية، ونائب المشرف العام عدنان اليحيى نائباً لرئيس مجلس الأمناء لكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

واعتمدت الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتعيين بعض من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين وخطة النشاط السنوية والهيكل الإداري المطور للإدارة العامة والكليات والقضايا الأكاديمية والطلابية والتطويرية.

واستمع الأعضاء لشرحٍ وافٍ عن جهود الكليات في الاعتماد المؤسسي والخطوات التي جرت حيال هذا الجانب.

كما زار الأعضاء، بعد الاجتماع، المركز العلمي بالكليات، والذي يحتوي المشاريع والأبحاث العلمية واللوحات الهندسية والتشكيلية والمجسمات من إنتاج الطلبة من الذكور والإناث.

وأشاد الأعضاء بحرص الكليات واهتمامها بالإنتاج العلمي للطلبة الذي يعكس مستوى التحصيل العلمي لهم.

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