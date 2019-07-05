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بالصور.. معرض "سكني إكسبو عسير" يواصل فعالياته لليوم الثاني بأبها

يستهدف المسجَّلين بقوائم "الإسكان" والصندوق العقاري بالمنطقة

قال حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، لـ"سبق" إن تنظيم معرض سكني إكسبو عسير جاء للتسهيل على المستفيدين بالمنطقة والمسجَّلين على قوائم "الإسكان" والصندوق للالتقاء بالمستشارين العقاريين، وكذلك الجهات التمويلية والعقارية.. مؤكدًا أن المعرض يحظي منذ افتتاحه بإقبال كبير من الزوار.

وفي التفاصيل، أوضح "العصيمي" أن المعرض المقام في مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة" بأبها يوجد به أكثر من 25 مستشارًا عقاريًّا من الشباب السعوديين المؤهلين، يسعون إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قِبل الوزارة والصندوق، كما يقومون بتحليل شامل لكل مستفيد زائر للمعرض من حيث سِجله الائتماني بعد تقديم المستندات المطلوبة، وتعريفهم بالحلول التمويلية والعقارية المتوافرة بما يتناسب معهم قبل توجههم للجهات التمويلية.

وأشار إلى أن المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساء يستمر حتى يوم الاثنين القادم، ويحتوي على جناح للمستشارين العقاريين، و6 أجنحة للمطورين العقاريين، وأكثر من 13 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وجناح للأراضي السكنية المجانية المقدمة من وزارة الإسكان، وكذلك المستشار الهندسي.

وأضاف: الصندوق العقاري نظَّم بالتعاون مع "سكني" ورشة تعريفية لزوار المعرض لتعريفيهم بالبرامج والحلول التمويلية التي يقدمها برنامج ''سكني"، وكذلك بخدمة المستشار العقاري، وكيفية الاستفادة من الحلول التمويلية لتملُّك المسكن الأول.

وأبان المتحدث الرسمي للصندوق أن رحلة المستفيد خلال زيارته المعرض تبدأ بالتسجيل، ثم الانتقال إلى جناح المستشارين العقاريين الذين بدورهم يسهمون في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية للمستفيد قبل توجهه إلى جناح الجهات التمويلية والمطورين العقاريين.. متطلعًا أن يسهم معرض سكني إكسبو عسير في تمكين العديد من المستفيدين بالمنطقة من اتخاذ القرار المناسب للحصول على السكن المناسب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. معرض "سكني إكسبو عسير" يواصل فعالياته لليوم الثاني بأبها
سبق

قال حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، لـ"سبق" إن تنظيم معرض سكني إكسبو عسير جاء للتسهيل على المستفيدين بالمنطقة والمسجَّلين على قوائم "الإسكان" والصندوق للالتقاء بالمستشارين العقاريين، وكذلك الجهات التمويلية والعقارية.. مؤكدًا أن المعرض يحظي منذ افتتاحه بإقبال كبير من الزوار.

وفي التفاصيل، أوضح "العصيمي" أن المعرض المقام في مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة" بأبها يوجد به أكثر من 25 مستشارًا عقاريًّا من الشباب السعوديين المؤهلين، يسعون إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قِبل الوزارة والصندوق، كما يقومون بتحليل شامل لكل مستفيد زائر للمعرض من حيث سِجله الائتماني بعد تقديم المستندات المطلوبة، وتعريفهم بالحلول التمويلية والعقارية المتوافرة بما يتناسب معهم قبل توجههم للجهات التمويلية.

وأشار إلى أن المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساء يستمر حتى يوم الاثنين القادم، ويحتوي على جناح للمستشارين العقاريين، و6 أجنحة للمطورين العقاريين، وأكثر من 13 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وجناح للأراضي السكنية المجانية المقدمة من وزارة الإسكان، وكذلك المستشار الهندسي.

وأضاف: الصندوق العقاري نظَّم بالتعاون مع "سكني" ورشة تعريفية لزوار المعرض لتعريفيهم بالبرامج والحلول التمويلية التي يقدمها برنامج ''سكني"، وكذلك بخدمة المستشار العقاري، وكيفية الاستفادة من الحلول التمويلية لتملُّك المسكن الأول.

وأبان المتحدث الرسمي للصندوق أن رحلة المستفيد خلال زيارته المعرض تبدأ بالتسجيل، ثم الانتقال إلى جناح المستشارين العقاريين الذين بدورهم يسهمون في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية للمستفيد قبل توجهه إلى جناح الجهات التمويلية والمطورين العقاريين.. متطلعًا أن يسهم معرض سكني إكسبو عسير في تمكين العديد من المستفيدين بالمنطقة من اتخاذ القرار المناسب للحصول على السكن المناسب.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
08:40 PM

بالصور.. معرض "سكني إكسبو عسير" يواصل فعالياته لليوم الثاني بأبها

يستهدف المسجَّلين بقوائم "الإسكان" والصندوق العقاري بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قال حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، لـ"سبق" إن تنظيم معرض سكني إكسبو عسير جاء للتسهيل على المستفيدين بالمنطقة والمسجَّلين على قوائم "الإسكان" والصندوق للالتقاء بالمستشارين العقاريين، وكذلك الجهات التمويلية والعقارية.. مؤكدًا أن المعرض يحظي منذ افتتاحه بإقبال كبير من الزوار.

وفي التفاصيل، أوضح "العصيمي" أن المعرض المقام في مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة" بأبها يوجد به أكثر من 25 مستشارًا عقاريًّا من الشباب السعوديين المؤهلين، يسعون إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قِبل الوزارة والصندوق، كما يقومون بتحليل شامل لكل مستفيد زائر للمعرض من حيث سِجله الائتماني بعد تقديم المستندات المطلوبة، وتعريفهم بالحلول التمويلية والعقارية المتوافرة بما يتناسب معهم قبل توجههم للجهات التمويلية.

وأشار إلى أن المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساء يستمر حتى يوم الاثنين القادم، ويحتوي على جناح للمستشارين العقاريين، و6 أجنحة للمطورين العقاريين، وأكثر من 13 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وجناح للأراضي السكنية المجانية المقدمة من وزارة الإسكان، وكذلك المستشار الهندسي.

وأضاف: الصندوق العقاري نظَّم بالتعاون مع "سكني" ورشة تعريفية لزوار المعرض لتعريفيهم بالبرامج والحلول التمويلية التي يقدمها برنامج ''سكني"، وكذلك بخدمة المستشار العقاري، وكيفية الاستفادة من الحلول التمويلية لتملُّك المسكن الأول.

وأبان المتحدث الرسمي للصندوق أن رحلة المستفيد خلال زيارته المعرض تبدأ بالتسجيل، ثم الانتقال إلى جناح المستشارين العقاريين الذين بدورهم يسهمون في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية للمستفيد قبل توجهه إلى جناح الجهات التمويلية والمطورين العقاريين.. متطلعًا أن يسهم معرض سكني إكسبو عسير في تمكين العديد من المستفيدين بالمنطقة من اتخاذ القرار المناسب للحصول على السكن المناسب.

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