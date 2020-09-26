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حسم وتصويت وصندوق النفقة ونظام المرور.. هنا تفاصل 3 جلسات قادمة لـ"الشورى"

يواصل عقدها "عن بُعد" ويناقش خلالها موضوعات عدة ويصوت على عددٍ من القرارات

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية "عبر الاتصال المرئي" ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة هذا الأسبوع المتضمنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة خلال الفترة الماضية.


ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ.


ويناقش المجلس في جلسته تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما يداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.


وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعًا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية.

فيما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

فيما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441هـ للتصويت عليها، ويستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ تمهيداً للتصويت على التوصيات التي أقرتها اللجنة.


ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 26 / 7 / 1393هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.


من جانب آخر يعقد مجلس الشورى الأربعاء القادم جلسته العادية التاسعة والخمسين، ويستعرض خلالها تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة سابقة.

ويحسم المجلس بالتصويت قراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

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حسم وتصويت وصندوق النفقة ونظام المرور.. هنا تفاصل 3 جلسات قادمة لـ"الشورى"
سبق

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية "عبر الاتصال المرئي" ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة هذا الأسبوع المتضمنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة خلال الفترة الماضية.


ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ.


ويناقش المجلس في جلسته تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما يداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.


وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعًا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية.

فيما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

فيما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441هـ للتصويت عليها، ويستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ تمهيداً للتصويت على التوصيات التي أقرتها اللجنة.


ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 26 / 7 / 1393هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.


من جانب آخر يعقد مجلس الشورى الأربعاء القادم جلسته العادية التاسعة والخمسين، ويستعرض خلالها تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة سابقة.

ويحسم المجلس بالتصويت قراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
12:01 PM

حسم وتصويت وصندوق النفقة ونظام المرور.. هنا تفاصل 3 جلسات قادمة لـ"الشورى"

يواصل عقدها "عن بُعد" ويناقش خلالها موضوعات عدة ويصوت على عددٍ من القرارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية "عبر الاتصال المرئي" ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة هذا الأسبوع المتضمنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة خلال الفترة الماضية.


ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ.


ويناقش المجلس في جلسته تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما يداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.


وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعًا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية.

فيما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

فيما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441هـ للتصويت عليها، ويستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ تمهيداً للتصويت على التوصيات التي أقرتها اللجنة.


ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 26 / 7 / 1393هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.


من جانب آخر يعقد مجلس الشورى الأربعاء القادم جلسته العادية التاسعة والخمسين، ويستعرض خلالها تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة سابقة.

ويحسم المجلس بالتصويت قراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

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