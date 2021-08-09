وفي وقت سابق، اليوم، قالت الوزارة إنه - بفضل الله - أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

كشفت وزارة الصحة اليوم أن 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة #كورونا الثانية، بما نسبته 29% من سكان #المملكة.

"الصحة": 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة كورونا الثانية.. 29% من سكان المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-09 كشفت وزارة الصحة اليوم أن 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة #كورونا الثانية، بما نسبته 29% من سكان #المملكة. وفي وقت سابق، اليوم، قالت الوزارة إنه - بفضل الله - أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 01:39 PM

"الصحة": 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة كورونا الثانية.. 29% من سكان المملكة إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم بالمناطق كافة





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كشفت وزارة الصحة اليوم أن 10 ملايين مستفيد أخذوا جرعة #كورونا الثانية، بما نسبته 29% من سكان #المملكة.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت الوزارة إنه - بفضل الله - أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.