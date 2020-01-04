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شاهد.. ترك سيارته في أغرب مكان ممكن والشرطة تخرجها بصعوبة

قالت: لحسن الحظ لم يصب أحد.. السائق ومن معه هربا من المكان

في واقعة غريبة عثرت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا الأميركية، على سيارة تم ركنها بالصدفة في "أغرب مكان ممكن"، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية.

ونشرت شرطة ويست بالم بيتش على حسابها بموقع "فيسبوك"، صورًا طريفة للسيارة "المركونة بالخطأ" وسط مسبح تابع لأحد الفنادق.

وقالت في تعليقها على الصور: "لحسن الحظ لم يصب أي شخص في الحادث. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح".

وأوضح موقع الوكالة أن السائق كان ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، في الحادث الذي وقع الجمعة.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" لا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.

وأظهر مقطع فيديو نُشر في وقت لاحق، كيف تم إخراج السيارة من حوض السباحة؛ حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز المهمة.

ولاية فلوريدا الأميركية

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شاهد.. ترك سيارته في أغرب مكان ممكن والشرطة تخرجها بصعوبة
سبق

في واقعة غريبة عثرت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا الأميركية، على سيارة تم ركنها بالصدفة في "أغرب مكان ممكن"، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية.

ونشرت شرطة ويست بالم بيتش على حسابها بموقع "فيسبوك"، صورًا طريفة للسيارة "المركونة بالخطأ" وسط مسبح تابع لأحد الفنادق.

وقالت في تعليقها على الصور: "لحسن الحظ لم يصب أي شخص في الحادث. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح".

وأوضح موقع الوكالة أن السائق كان ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، في الحادث الذي وقع الجمعة.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" لا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.

وأظهر مقطع فيديو نُشر في وقت لاحق، كيف تم إخراج السيارة من حوض السباحة؛ حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز المهمة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:56 AM

شاهد.. ترك سيارته في أغرب مكان ممكن والشرطة تخرجها بصعوبة

قالت: لحسن الحظ لم يصب أحد.. السائق ومن معه هربا من المكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,311

في واقعة غريبة عثرت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا الأميركية، على سيارة تم ركنها بالصدفة في "أغرب مكان ممكن"، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية.

ونشرت شرطة ويست بالم بيتش على حسابها بموقع "فيسبوك"، صورًا طريفة للسيارة "المركونة بالخطأ" وسط مسبح تابع لأحد الفنادق.

وقالت في تعليقها على الصور: "لحسن الحظ لم يصب أي شخص في الحادث. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح".

وأوضح موقع الوكالة أن السائق كان ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، في الحادث الذي وقع الجمعة.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" لا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.

وأظهر مقطع فيديو نُشر في وقت لاحق، كيف تم إخراج السيارة من حوض السباحة؛ حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز المهمة.

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